الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسامة قمص وشمامسة جدد وتدشين أواني في نجع حمادي

كنيسة
كنيسة

صلى الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، القداس الإلهي، خلال الأسبوع الجاري في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الحبيلات الغربية التابعة للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة، وعقب صلاة الصلح رسم الأب القس متياس فوزي كاهن الكنيسة ذاتها في رتبة القمصية، ورسم عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس وأغنسطس للخدمة بها.

كما عمّد الأنبا بضابا خلال صلاة القداس عددًا من الأطفال من أبناء الكنيسة ذاتها.

رسامة قمص بنجع حمادي

وفي سياق متصل، صلى الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي القداس الإلهي، الثلاثاء الماضي، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بفرشوط التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح رسم القس اليشع هلال كاهن الكنيسة قمصًا.

كما رحل اليوم الأب القس ياكوبوس بدرى كاهن مذبح داود النبى ببلقس، بإيبارشية شبرا الخيمة، عن عمر تجاوز ٤٥ سنة، وبعد خدمة كهنوتية لم تستمر سوى أربع سنوات ونصف، حيث ولد الأب المتنيح ٧ يناير عام ١٩٧٩ وسيم كاهنًا في ٦ أكتوبر عام ٢٠١٩.

وأقيمت صلوات تجنيزه الساعة الواحدة ظهر اليوم في كنيسته، بحضور الأنبا مرقس مطران شبراالخيمة، وعدد كبير من الآباء الكهنة، وشعب الإيبارشية.

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