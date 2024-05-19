في تذكار رحيلها.. من هي القديسة" جوزيفين إندرينا ستينمانس" العذراء الملقبة بـ"راهبة الخير"

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر،بذكرى رحيل القديسة" جوزيفين إندرينا ستينمانس" العذراء الملقبة بـ"راهبة الخير" والتي تلقب أيضًا بـ "امرأة ذات صبر مقدس".

وتنتمي هذه القديسة إلى" الرهبنة فرنسيسكانية"، وولدت عام 1852 وكانت تدعي “هندرينا” وهو الاسم العلماني لها قبل الرهبنة، وذهبت في عام 1884 إلى ستيل في الأراضي الهولندية، لبدء حياتها الرهبانية حيث كان الكاهن يانسن، بعد أن أسس جماعة الرجال من المبشرين، يفكر أيضًا في جماعة نسائية. ولكن لأنه كان لا يزال يفكر في ذلك فقط، لم يكن بوسعه أن يقدم لهندرينا فترة تدريب مهني جيدة في مطبخ معهده الإكليريكي،وكانت تنتظر أيضًا الانضمام إلى جماعة الأب يانسن المستقبلية.

في هذا المطبخ كانت هندرينا تصلي وتأمل لمدة خمس سنوات، وهي فترة طويلة حتى بالنسبة لها، رغم أنها كانت معتادة بالفعل على الصبر والانتظار.

في 8 ديسمبر 1889، تمكن الأب يانسن أخيرًا من الترحيب بهندرينا وهيلينا وأربع نساء أخريات في الجماعة الجديدة التي أطلق عليها اسم "خدّام الروح القدس" وهي إحدى الرهبانيات الفرنسيسكانية.

وخلال خمس سنوات أخرى، شاركت الأخدت هيندرينا (التي أصبحت الأخت جوزفين) في تاسس رهبنة جديدة وفقا لكتاب السنكسار الكنسي الكاثوليكي “سير القديسين” وأصبحت رئيسة خدام الروح القدس الجماعة الرهبانية الجديد، ولم يكن مجرد منصب ولكنها قدمت خدمة رهبانية بصبر ومحبة، ولكن لفترة قصيرة، بسبب تعثّر صحّتها وأخذ المرض قواها وصلبها في الفراش، إلى أن أودت نوبة ربو بحياتها في 20 مايو 1903 عن عمر يناهز 51 سنة.

في 28 يونية 2008، رُفِعَت الأم هندرينا جوزيف ستينمانس قصتها إلى الكنائس، وأعلنت طوباوية من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر، حيث سبقها الأب أرنولدو يانز الذي أعلن طوباوي في عام 2003م، أما الأم ماريا هيلينا ستولينويك طوبت في عام 1995م من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني.