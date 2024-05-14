الثلاثاء 14 مايو 2024
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الكرازة

الأنبا مقار يترأس اجتماع مجمع كهنة مراكز الشرقية ومدينة العاشر

جريدة الدستور

عقد مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس الإثنين، اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية الصعايدة التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان. 


بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن كتاب القديس أثناسيوس "تجسد الكلمة"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، صلي نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا، صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء وبطرس وبولس الرسولين في مدينة Beverwijk في مقاطعة شمال هولندا، أحدث كنائس الإيبارشية.

وخلال صلوات  القداس الالهي ألقى نيافته عظة القداس بعنوان "قام المسيح باكورة الراقدين"، وحضر القداس الإلهي القمص بافلوس والشمامسة وعدد كبير من شعب الكنيسة.

وكان قد وقع الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا عقد شراء كنيسة جديدة في مدينة Beverwijk، وكانت أقرت الإيبارشية إلى ضرورة تأسيس كنائس جديدة لخدمة الأقباط الساكنين في محافظتي  Noord-Holland، Flevoland حيث أن كنيسة السيدة العذراء بأمستردام هي الكنيسة الوحيدة في هاتين المحافظتين، وقد أصبحت الكنيسة مكتظة بأعداد كبيرة من المصلين.

 في 2018 تأسست كنيسة سانت فيرينا في مدينة Bussum التي تحملت جزءًا من خدمة كنيسة السيدة العذراء أمستردام ولكن بقي الزحام مستمرًا، وبدأ البحث عن مكان جديد، فاستأجرت الإيبارشية 
 وأقيمت هذه الكنيسة لصلاة القداس الالهي، وهي كنيسة كبيرة بنيت في الستينيات من القرن الماضي، وتبلغ مساحة الأرض الكلية ٢٢٧٠ متر مربع عليها مبان مساحتها ١٤٠٠ متر مربع وباقي الأرض عبارة عن حديقة واسعة وأماكن ركن السيارات، والمبنى عبارة عن مبنى الكنيسة ومكتب وخمسة قاعات وسكن، وهي كائنة في موقع متميز على شارع رئيسي، بالقرب من محطة القطار والأتوبيس، وحالة المبنى جيدة.

إيبارشية الشرقية مجمع كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس قرية الصعايدة الانبا مقار اسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان

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