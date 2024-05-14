الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أسقف هولندا يترأس صلوات القداس الإلهي في أحدث كنائس الإيبارشية

جريدة الدستور

صلي نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا، صباح اليوم، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء وبطرس وبولس الرسولين في مدينة Beverwijk في مقاطعة شمال هولندا، أحدث كنائس الإيبارشية.

و خلال صلوات  القداس الالهي ألقى نيافته عظة القداس بعنوان" قام المسيح باكورة الراقدين "، وحضر القداس الالهي القمص بافلوس والشمامسة وعدد كبير من شعب الكنيسة.

وكان قد وقع الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا عقد شراء كنيسة جديدة في مدينة Beverwijk، وكانت أقرت الإيبارشية إلى ضرورة  تأسيس كنائس جديدة لخدمة الاقباط الساكنين في محافظتي  Noord-Holland، Flevoland حيث أن كنيسة السيدة العذراء بإمستردام هي الكنيسة الوحيدة في هاتين المحافظتين، وقد أصبحت الكنيسة مكتظة بأعداد كبيرة من المصلين.

 في عام ٢٠١٨ تأسست كنيسة سانت فيرينا في مدينة Bussum التي تحملت جزء من خدمة كنيسة السيدة العذراء إمستردام ولكن بقي الزحام مستمرًا، وبدأ البحث عن مكان جديد، فاستأجرت الإيبارشية 
 وأقيمت هذه الكنيسة لصلاة القداس الالهي، وهي كنيسة كبيرة بنيت في الستينيات من القرن الماضي، وتبلغ مساحة الأرض الكلية ٢٢٧٠ متر مربع عليها مبان مساحتها ١٤٠٠ متر مربع وباقي الأرض عبارة عن حديقة واسعة وأماكن ركن السيارات، والمبنى عبارة عن مبنى الكنيسة ومكتب وخمسة قاعات وسكن، وهي كائنة في موقع متميز على شارع رئيسي، بالقرب من محطة القطار والأتوبيس، وحالة المبني جيدة.
 

 وتضع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر، خطة للتوسع لبناء كنائس جديدة في دول مختلفة، بهدف تقديم خدمة روحية  متنوعة للأقباط في بلاد المهجر، ومن أبرز الإيبارشيات التي تتسم بخدمة روحية متميزة إيبارشية هولندا،ويحاول الأنبا أرساني  أسقف هولنداوتوباعها دعم التواصل بشكل دائما مع الأقباط بالإيبارشية عبر خدمات الشباب والأسرة وغيرها من الخدمات المتنوعة.

الانبا ارساني القداس الإلهي كنيسة السيدة العذراء وبطرس وبولس قام المسيح باكورة الراقدين ي بيت ماري لاند بالشروق

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