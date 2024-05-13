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الكنيسة الكاثوليكية تنظم ندوة "دور المجتمع الأهلي في تنمية ثقافة القانون وحقوق الإنسان"

جريدة الدستور

تنظم جمعية كاريتاس مصر، إحدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ندوة "دور المجتمع الأهلي في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"، غدًا الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، وبالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، تحت رئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي.

تتضمن فعاليات الندوة، عرض لأبرز محاور وفلسفة قانون تنظيم العمل الأهلي رقم ١٤٩ لعام ٢٠١٩، بالإضافة إلى عرض نماذج من مبادرة "وعي بالقانون"، التي أطلقتها قناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة، في شهر يناير الماضي.

كذلك، قيام المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، وعضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بمجلس الشيوخ المصري، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، 
بعرض تجربة جمعية كاريتاس مصر، في برامج التنمية والتمكين المجتمعي المستند إلى الحقوق.

تتخل الندوة كلمات من جانب كل من: نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي،  الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي،  الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة الفتوى ومركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، الدكتور الوزير كمال شاروبيم، الأمين العام للمجالس الرئاسية المتخصصة، السيدة هالة عثمان، رئيس مركز عدالة ومساندة.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية،على المشاركة المجتمعية في مختلف القضايا.

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