الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية يصلي الجمعة العظيمة مع شعب الكنيسة بالقاهرة الجديدة

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة العظيمة، شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة القس عزيز رزق، راعي الكنيسة، وحضور جماهيري كبير من شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة.

 نتذكر تألم المسيح وعمله الخلاصي لأجلنا على الصليب

وخلال عظته قال الدكتور القس أندريه زكي: "اليوم في ذكرى الجمعة العظيمة، نتذكر تألم المسيح وعمله الخلاصي لأجلنا على الصليب، الصليب الذي كان رمزًا للعار وأصبح رمزًا للفخر".

وأضاف "زكي": "ونحن اليوم أمام صليب المسيح، نؤمن بيقينية قيامته وانتصاره على الموت، وندرك أن لا سبيل لخلاصنا إلا بعمل المسيح وحده، صانع السلام الذي حمل خطية العالم وتألم وتجرد من القوة ليعطي حياة لمن يؤمنون به".

وفي نهاية عظته، عبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة، ووجه الشكر لراعي الكنيسة القس عزيز.

وكان رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قد شارك في احتفال خميس العهد، أمس الخميس، بالكنيسة الإنجيلية بعين شمس، بمشاركة القس عيد صلاح، راعي الكنيسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة بمنطقة عين شمس كما شارك بالحضور النائب محمد الكومي، والنائب مصطفى النجار، من مجلس النواب المصري، عن دائرة عين شمس.

خلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "نحتفل في خميس العهد بذكرى حدث تاريخي في عقيدتنا المسيحية، وهو إعلان العبور إلى الخلاص، والخروج من العبودية إلى الحرية ومن الحزن إلى الفرح".

الاحتفال رئيس الإنجيلية خميس العهد خلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية بالكنيسة الإنجيلية الكنيسة النواب المصري

مواد متعلقة

الأب يوأنس لحظى: الفاتيكان لم تصدر وثيقة لمباركة زواج المثليين.. ووسائل الإعلام تناولت الأمر بشكل خاطئ

دير سمعان الخراز يحتفي بأحد الشعانين

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك فى احتفال أحد السعف بأسيوط

كنيسة القديس مارجرجس بحلوان تنظم ثالث عروض “درب الصليب”

البابا تواضروس يُلقي عظته الاسبوعية الأخيرة قبل عيد القيامة (بث مباشر)

الكنيسة الكلدانية تهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بسجن وادي النطرون بمناسبة عيد القيامة

وفد "كاثوليكية أسيوط" يزور مصابى غزة فى مستشفيات الجامعة

الأكثر قراءة

عاجل| "التنمية المحلية": إتاحة "أبلكيشن موبايل" للتعامل على مخالفات البناء

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة