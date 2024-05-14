الثلاثاء 14 مايو 2024
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الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف سنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

افتتح صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الاجتماع النصف سنوي الدوري للمجلس، بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

يشارك في اجتماعات المجلس أصحاب النيافة والسيادة، الآباء الأساقفة والمطارنة، رؤساء مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر، بالإضافة إلى ممثلي الراهبانيات، كما شارك في الجلسة الافتتاحية سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر.

يتناول الاجتماع بعض الموضوعات الرعوية، والإدارية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك في الفترة من الرابع عشر من شهر مايو، وحتى السادس عشر من نفس الشهر.

وكان قد شارك مساء أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في قداس الذكرى السبعين لتكريس كاتدرائية سيدة فاتيما، بمصر الجديدة، وذكرى ظهورات العذراء في مدينة فاتيما البرتغالية، بالإضافة إلى تكريس مذبح البابا يوحنا بولس الثاني.

ترأس الاحتفال سيادة الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة، بمشاركة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات المختلفة الأخرى، حيث قام السفير البابوي بمصر بتكريس الهيكل الجديد، باسم البابا يوحنا بولس الثاني.

وفي كلمته، أشار صاحب الغبطة إلى لماذا كرس الهيكل باسم القديس يوحنا بولس الثاني، داعيًا الحضور إلى التحلي بالفضائل الإنجيلية، مقدمًا كلمات التهنئة إلى غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك بابل للكلدان، والخورأسقف بولس ساتي، راعي البازيليك.

وقدم المدبر البطريركي للكلدان الشكر والتقدير لجميع المشاركين، وفي مقدمتهم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وسيادة السفير البابوي بمصر، وكافة الحاضرين، معبرًا عن امتنانه للقائمين على الاحتفال.


 

البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأساقفة الكاثوليك بمصر الاجتماع النصف سنوي الدوري للمجلس النيافة

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