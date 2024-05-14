الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يلتقى كهنة المعادى ومصر القديمة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، مجمعي كهنة قطاع كنائس مصر القديمة، وإيبارشية المعادي، بحضور الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، في العائلة المقدسة بالخطاطبة التابع لقطاع كنائس مصر القديمة.

كما حضر اللقاء نيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة بمحافظة سوهاج.

وألقى قداسته كلمة خلال اللقاء من الأصحاح ١٥ من رسالة كورنثوس الأولى، حيث أشار إلى قول القديس البابا كيرلس عمود الدين: "نحن أغنياء بحضور المسيح فينا (باستمرار)" وتحدث عن مفهوم الغنى الروحي الذي نناله من خلال: "الإنجيل والأسرار المقدسة وخصوصًا سر التناول ورعاية الكنيسة وتقديم أعمال المحبة وكمصريين ببركة زيارة العائلة المقدسة".

لبابا تواضروس الثاني جمعي كهنة قطاع كنائس مصر القديمة وإيبارشية المعادي لأنبا دانيال مطران المعادي سكرتير المجمع المقدس

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