بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.. المطران شامي يشهد تنظيم يوم لأسر وشبيبة الإيبارشية

أقيمت فعاليات اليوم المشترك لأسر وشبيبة الإيبارشية، بدار العذراء الطاهرة، في مصر الجديدة تحت رعاية وحضور المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان.

وأقيم اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، بتنظيم مشترك بين لجنتي الأسرة، والشبيبة بالإيبارشية، بمشاركة الأرشمندريت بيو فرح، راعي كاتدرائية القيامة، بالظاهر، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، والإكسرخوس جورج بنا، راعي كنيسة سيدة البشارة، بشبرا، والوكيل البطريركي بالسودان.

وشارك أيضًا الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، والأرشمندريت كيرلس مشنتف، راعي كنيسة القديس يوسف، بالزيتون، والأرشمندريت جورج فراس، راعي كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، والأب سليمان كشاشا المخلصي.

وتضمن اليوم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أهمية العائلة في تنمية الأسرة"، كما تضمن اليوم أيضًا التأملات المختلفة، والصلوات المتنوعة، والترانيم الروحية، والألعاب الترفيهية، والندوات التثقيفية.

كذلك، بعض المحاضرات التوعوية، حيث ألقى ألن عريضة محاضرة بعنوان "دور الكنيسة في العائلة"، فيما قدمت دينا جريش لقاء حول "دور العائلة في الكنيسة"، كما أعطت سوزي بنا محاضرة ثالثة عن "دور العائلة الكنسية في الأزمات".