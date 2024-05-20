الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا ميخائيل يلتقي مكرسات دير الأنبا برسوم العريان

الأنبا ميخائيل
الأنبا ميخائيل

التقي مساء أمس الأحد، الأنبا ميخائيل بمكرسات دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، بمبني البابا شنودة للمكرسات بالدير.

وتحدث خلال اللقاء عن ملائكة القيامة (ملاك عند الرأس، ملاك عند الرجلين، ملاك عند الحجر)، كما أكد على الدور الملائكي والرهباني في التكريس، والتشجيع علي عمل الخدمة، ومحبة الدير والقلب الواحد، وأن هدفنا الأسمي هو ملكوت السموات “لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ” (مت٦: ٣٣).

وفي سياق آخر، صلى الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي القداس الإلهي، الجمعة الماضي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الحبيلات الغربية التابعة للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته الأب القس متياس فوزي كاهن الكنيسة ذاتها في رتبة القمصية، ورسم عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس وأغنسطس للخدمة بها.

كما عمّد الأنبا بضابا خلال صلاة القداس عددًا من الأطفال من أبناء الكنيسة ذاتها.

نيافة الانبا ميخائيل دير الأنبا برسوم العريان للمكرسات ومحبة الدير الاسمى البابا الانبا البابا تواضروس كنيسته بإيبارشية

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