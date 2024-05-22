نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يختتم ثلاثية عيد القديسة ريتا ببولاق أبوالعلا

أقيمت مساء أمس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من ثلاثية عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

ترأس القداس الإلهي الختامي للثلاثية المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب مينا حنا الفرنسيسكاني.

وألقى نائب مطران الكنيسة اللاتينية عظة الذبيحة الإلهية، كما تضمن القداس الإلهي أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة.

وفي ختام الصلاة، أقيم تطواف احتفالي، كذلك، أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى المونسينيور أنطوان، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.

ومن المقرر، أن يترأس مساء اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد القديسة ريتا، بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

في سياق متصل،أقيمت مساء أمس، فعاليات اليوم الثاني من ثلاثية عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

ترأس القداس الإلهي الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، رئيس دير القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر، بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب مينا حنا الفرنسيسكان، والأب سامي أسعد الفرنسيسكاني، والأخ بيتر عبدربه الفرنسيسكاني.

وألقى الأب ميلاد رزق عظة الذبيحة الإلهية، كما تضمن القداس الإلهي أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة.

وفي ختام الصلاة، أقيم تطواف احتفالي، كذلك، أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى الأب ميلاد، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.



كما التقى سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، رؤساء الرهبانيات الرجالية بمصر، وذلك بمقر المطرانية.



