الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يختتم ثلاثية عيد القديسة ريتا ببولاق أبوالعلا

كنيسة
كنيسة

أقيمت مساء أمس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من ثلاثية عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

ترأس القداس الإلهي الختامي للثلاثية المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب مينا حنا الفرنسيسكاني.

وألقى نائب مطران الكنيسة اللاتينية عظة الذبيحة الإلهية، كما تضمن القداس الإلهي أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة.

وفي ختام الصلاة، أقيم تطواف احتفالي، كذلك، أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى المونسينيور أنطوان، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.

ومن المقرر، أن يترأس مساء اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد القديسة ريتا، بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

في سياق متصل،أقيمت مساء أمس، فعاليات اليوم الثاني من ثلاثية عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

ترأس القداس الإلهي الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، رئيس دير القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر، بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب مينا حنا الفرنسيسكان، والأب سامي أسعد الفرنسيسكاني، والأخ بيتر عبدربه الفرنسيسكاني.

وألقى الأب ميلاد رزق عظة الذبيحة الإلهية، كما تضمن القداس الإلهي أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة.

وفي ختام الصلاة، أقيم تطواف احتفالي، كذلك، أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى الأب ميلاد، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.
 

كما التقى سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، رؤساء الرهبانيات الرجالية بمصر، وذلك بمقر المطرانية.


 

فعاليات اليوم الثالث عيد القديسة ريتا شفيعة الحالات كنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان القداس الإلهي

مواد متعلقة

الرهبانية اليسوعية تحتفل بالميلاد السماوي الأول للأب وليم سيدهم

الأنبا ميخائيل يلتقي مكرسات دير الأنبا برسوم العريان

رسامة قمص وشمامسة جدد وتدشين أواني في نجع حمادي

الأنبا نوفير يترأس اجتماع مجمع كهنة شبين القناطر

بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.. المطران شامي يشهد تنظيم يوم لأسر وشبيبة الإيبارشية

في تذكار رحيلها.. من هي القديسة" جوزيفين إندرينا ستينمانس" العذراء الملقبة بـ"راهبة الخير"

الأنبا توما يلتقي قادة فريق الكشافة الإيبارشي في سوهاج

البابا تواضروس يلتقى كهنة المعادى ومصر القديمة

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة