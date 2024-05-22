كيف تعيدين النضارة لوجهك؟.. تعرفى على أسباب جفاف البشرة خلال الصيف

تتعرض البشرة خلال فصل الصيف لمشاكل قد تؤدي إلى جفافها وفقدانها للرطوبة والنضارة، وكما جاء فى موقع "هيلث" الطبي، هناك مجموعة من الأسباب التي تساهم في جفاف البشرة خلال هذا الفصل الحار نستعرضها فيما يلي:



ارتفاع درجات الحرارة:

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة التعرق، مما يسبب فقدان الجسم لكميات كبيرة من الماء، هذا الفقدان يمكن أن ينعكس سلبًا على رطوبة البشرة، فيؤدي إلى جفافها وتشققها.





التعرض المباشر لأشعة الشمس:

تعتبر أشعة الشمس المباشرة من أكبر العوامل المسببة لجفاف البشرة، حيث تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى تدمير الطبقة الخارجية من الجلد وتفقده قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة.





استخدام مكيفات الهواء:

يلجأ كثيرون إلى استخدام مكيفات الهواء للتغلب على حرارة الصيف، إلا أن الهواء البارد الناتج عن هذه الأجهزة يساهم في تجفيف الهواء المحيط، وبالتالي يؤثر سلبًا على رطوبة البشرة.





الاستحمام المتكرر:

يفضل البعض الاستحمام المتكرر خلال الصيف للشعور بالانتعاش والتخلص من التعرق، لكن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبة الجلد، مما يسبب جفافه.





استخدام منتجات عناية غير مناسبة:

قد تحتوي بعض منتجات العناية بالبشرة على مكونات كيميائية قوية تساهم في تجفيف البشرة بدلًا من ترطيبها، وخاصة إذا لم تكن مناسبة لنوع البشرة أو ظروف الطقس الحار.





قلة شرب الماء:

يعتبر الماء أحد أهم العناصر للحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها. في فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى كميات أكبر من الماء لتعويض الفقد الناتج عن التعرق، وقلة شرب الماء تؤدي إلى جفاف الجلد.





ملابس غير مناسبة:

ارتداء ملابس ضيقة أو مصنوعة من مواد غير قابلة للتهوية يمكن أن يزيد من تعرق الجسم، مما يساهم في جفاف البشرة.





لمواجهة هذه المشكلة، يجب اتباع بعض النصائح للحفاظ على رطوبة البشرة خلال فصل الصيف، مثل شرب كميات كافية من الماء، استخدام واقي الشمس، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، واستخدام منتجات عناية بالبشرة تحتوي على مرطبات طبيعية.