الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ملعقة سمسم يوميًا.. مفتاحك لصحة حديدية

زيت السمسم
زيت السمسم

يعتبر زيت السمسم هو زيت نباتي طبيعي يستخرج من بذور السمسم، ويعتبر من الزيوت الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، ويتسم زيت السمسم بمذاقه الطيب واستخداماته المتعددة في الطهي والعناية بالبشرة والشعر.

فوائد زيت السمسم 

فكما جاء فى موقع "هيلث" الطبي، يحتوي زيت السمسم على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الهامة مثل فيتامين E، فيتامين K، المغنيسيوم، النحاس، والكالسيوم، هذه العناصر تساعد في تعزيز صحة الجسم بشكل عام ودعم وظائف الأعضاء الحيوية.

وكما جاء فى الموقع يحتوي زيت السمسم مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة مثل السيسامول والسيسامين، تساعد هذه المركبات في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

الى جانب ذلك يحتوي زيت السمسم على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، والتي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، هذا يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم

وبحسب ما ذكر فى الموقع، تتميز مركبات السيسامول والسيسامين بخصائصها المضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

يمكن أن يكون زيت السمسم مفيدًا في علاج حالات التهاب المفاصل والروماتيزم، كما يساعد زيت السمسم في تحسين عملية الهضم بفضل خصائصه الملينة والمهدئة للجهاز الهضمي. يمكن أن يساهم في تخفيف الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

ترطيب البشرة ونمو الشعر

ووفقا لما جاء فى الموقع، فيستخدم زيت السمسم في العديد من منتجات العناية بالبشرة والشعر. 

فهو يساعد في ترطيب البشرة الجافة وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية.

كما أنه يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه بفضل احتوائه على فيتامين E والأحماض الدهنية.

كما يحتوي زيت السمسم على معادن وفيتامينات تساعد في تعزيز جهاز المناعة. العناصر مثل الزنك والنحاس تعمل على دعم وظائف الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والعدوى.

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