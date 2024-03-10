ماذا يحدث في جسمك عند الاستمرار في تناول قطعة واحدة من اللحوم؟

لا يعلم معظمنا مدى الفوائد التي تعود على الجسم من تناول اللحوم العضوية وهو ما يجعل معظمنا لا يهتم كثيرا بتناولها بشكل أساسي، ونوضح فى السطور التالية فوائد تناول اللحوم الحمراء كما جاء فى موقع "هيلث".

ما فوائد تناول اللحوم العضوية:

بروتين

وفقا لموقع hindustantimes اللحوم غنية بالبروتين، وهو عنصر غذائي أساسي للصحة العامة، فالبروتين هو من المغذيات الكبيرة الهامة التي توفر البنية لأنسجة الجسم، كما أنه يشارك في وظائف الجسم المختلفة مثل الأجسام المضادة والوظائف الهرمونية، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة البروتين، عندما يقترن بتمارين المقاومة، يعزز المزيد من القوة واكتساب العضلات، مما يمكن أن يساعد في إبطاء تطور فقدان العضلات المرتبط بضمور العضلات.





فيتامينات ب:

تحتوي لحوم الأعضاء على فيتامينات ب، فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي مهم يشارك في صحة الدم والخلايا العصبية وإنتاج الحمض النووي، المدخول اليومي الموصى به لفيتامين ب 12 هو 2.4 ميكروجرام، يتعلق الأمر بمصادر فيتامين ب 12 العالية، يأتي كبد البقر في الأعلى، حيث يقدم 59.3 ميكروغرام. في حصة 100 جرام.





فيتامين ب 6 يشارك في وظائف الجسم المختلفة، من بينها استقلاب البروتين، 14 المدخول اليومي الموصى به لفيتامين ب 6 هو 1.6 ملليجرام، 13 يوفر الكبد البقري ما يقرب من 100% من القيمة اليومية لفيتامين ب 6، عند 1.08 ملليجرام، حصة 100 جرام، توفر الكلى أيضًا كمية كبيرة من فيتامين ب 6 بمعدل 0.665 ملليجرام في حصة 100 جرام من كلية لحم البقر، وتلبي حوالي 62% من القيمة اليومية.





المعادن

لحوم الأعضاء مليئة بالمعادن المختلفة، بما في ذلك الحديد، الذي يساعد على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، والزنك، الذي يدعم وظيفة المناعة وشفاء الجروح، والقيم اليومية الموصى بها للحديد والزنك هي 18 ملليجرام و11 ملليجرام، على التوالي.





يقدم الكبد من مصادر حيوانية مختلفة حوالي 5-9 ملليجرام من الحديد في حصة 100 جرام، أي حوالي 28% إلى 50% من القيمة اليومية، والكبد أيضًا مصدر جيد للزنك مثل الكلى واللسان والقلب، وتوفير 15% أو أكثر من القيمة اليومية في حصة 100 جرام.