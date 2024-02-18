الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

6 نصائح لإدارة تحديات الخصوبة المرتبطة بالغدة الدرقية

الخصوبة
الخصوبة

الغدة الدرقية، هي عضو صغير على شكل فراشة في الرقبة، وهي عنصر مهم في التوازن الدقيق للهرمونات التي تحكم الصحة الإنجابية للمرأة، حيث يمكن أن يكون لوظيفة الغدة الدرقية، وهي جانب في الخصوبة يتم تجاهله في كثير من الأحيان، تأثير كبير على المرأة. 

اتصال الغدة الدرقية والخصوبة

أوضحت الدكتورة ريتو سيثي، تخصص سكر وغدد صماء هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3) هما هرمونان تنتجهما الغدة الدرقية ويتحكمان في عملية التمثيل الغذائي في الجسم وإنتاج الطاقة. عندما تكون الغدة الدرقية إما غير نشطة (قصور الغدة الدرقية) أو مفرطة النشاط (فرط نشاط الغدة الدرقية)، فإن التوازن الهرموني الدقيق المطلوب للحمل الصحي يتعطل.

قصور الغدة الدرقية والخصوبة

وأوضحت الدكتورة ريتو سيثي: "يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، مما يؤدي إلى توقف أنشطة الجسم. يمكن أن يؤثر هذا المرض على الدورة الشهرية والتبويض ونوعية بطانة الرحم، مما يجعل الحمل صعبًا على المرأة.

فرط نشاط الغدة الدرقية والخصوبة

"فرط نشاط الغدة الدرقية، أو فرط نشاط الغدة الدرقية، على الجانب الآخر، يمكن أن يتداخل أيضًا مع الصحة الإنجابية. يمكن أن يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، وانقطاع الإباضة (نقص الإباضة)، وزيادة فرصة الإجهاض.

واقترحت النصائح التالية للتعامل مع تحديات الخصوبة المرتبطة بالغدة الدرقية:

اختبار الغدة الدرقية المنتظم

يعد اختبار الغدة الدرقية المنتظم أمرًا ضروريًا للنساء اللاتي يحاولن الحمل بنشاط. يمكن أن تتغير وظيفة الغدة الدرقية بمرور الوقت، كما أن اكتشاف المشكلات مبكرًا يسمح بالتدخل المناسب.

 

2. مستويات الغدة الدرقية المثلى

من الضروري للخصوبة الحفاظ على مستويات كافية من هرمون الغدة الدرقية. قد يوصى بالعلاج ببدائل هرمون الغدة الدرقية لاستعادة التوازن إذا تم تحديد قصور الغدة الدرقية. من ناحية أخرى، قد يتطلب فرط نشاط الغدة الدرقية تناول الأدوية لتعديل وظيفة الغدة الدرقية.

 

3. إدارة الإجهاد

الإجهاد المزمن يمكن أن يكون له تأثير على وظيفة الغدة الدرقية والخصوبة. من أجل دعم الصحة العامة، قم بدمج أنشطة تخفيف التوتر مثل التأمل أو اليوغا أو ممارسات اليقظة الذهنية في الروتين اليومي.

 

4. ممارسة الرياضة بشكل منتظم

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ومعتدل يمكن أن تساعد في صحة الغدة الدرقية والخصوبة. من ناحية أخرى، قد يكون للتمرين المفرط تأثير معاكس، لذا فإن تحقيق التوازن أمر ضروري.

 

 

5. تتبع الدورة الشهرية

قد تعاني النساء اللاتي يعانين من مشاكل في الغدة الدرقية من عدم انتظام الدورة الشهرية. يمكن أن يساعد تتبع الدورات والإباضة باستخدام أدوات مثل أدوات توقع الإباضة في تحسين توقيت الحمل.

 

6. ثقف نفسك

إن فهم العلاقة بين صحة الغدة الدرقية والخصوبة يمكّن المرأة من القيام بدور نشط في رحلتها الإنجابية.

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