ماذا يحدث في جسمك عند تناول الفواكهة المجففة بشكل مستمر وما السعرات الحرارية بها؟

تعتبر الفواكهة المجففة من أكثر الأطعمة التى تمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، ولا يعلم معظمنا ما هي أبرز الفوائد التى تعود على الجسم من تناول الفواكه المجففة، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن فوائد الفواكه المجففة.

المشمش مجفف

المشمش عبارة عن فاكهة ذات فوائد عديدة فهو غني بفيتامينات C ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويساعد في دعم عمل جهاز المناعة، ويعزز من صحة الجلد والعين، كما يساعد بشكل كبير في مكافحة الامراض المناعية، كما انه مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي يلعب دورًا في ترطيب وتقلص العضلات، والنحاس، وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء.

ويوفر المشمش المجفف الآتي:

السعرات الحرارية: 157

الكربوهيدرات: 40.7 جرام (

البروتين: 2.2 جرام

الدهون: 0.33 جرام

الألياف: 3.7 جم

السكر: 34.7 جم

التين المجفف

يساعد تناوله في دعم عمل الجهاز الهضمي، ويوفر بعض الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، للجسم كما يساعد فى تعزيز صحة العظام والقلب والأوعية الدموية والعضلات.

يوفر نصف كوب من التين المجفف ما يلى:

السعرات الحرارية: 125

الكربوهيدرات: 32 جرام

البروتين: 1.7 جرام

الدهون: 0.46 جرام

الألياف: 1.9 جرام

السكر: 24 جم.

التوت المجفف

يساعد فى منح الجسم المواد المضادات للأكسدة ويساعد في محاربة الجذور الحرة التي تساهم في العديد من المشكلات الصحيةن وعلى رأسها الإصابة بالسرطان، فالتوت البري الطازج غني بفيتامين C والعديد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى.

يوفر نصف كوب من التوت البري المجفف ما يلى:

السعرات الحرارية: 247

الكربوهيدرات: 66 جرام

البروتين: 0.14 جم

الدهون: 0.87 جرام

الألياف: 4.2 جم

السكر: 58 جرام