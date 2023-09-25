7 أطعمة صحية تزيد من تركيز طفلك

قد يكون التركيز في الفصل الدراسي بعد العطلة الصيفية أمرًا صعبًا على الأطفال، خاصة إذا لم يحصلوا على الطعام المناسب.

يحذر خبراء التغذية من أن وجبة الغداء غير المتوازنة يمكن أن تعطل تعلم طفلك وتطوره، لذلك هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكنك تقديمها لهم لإعدادهم بشكل أفضل لليوم الدراسي.



الخبز

يقول خبراء التغذية وفقا لموقع ذا صن إنه يجب عليك دائمًا أن تهدف إلى إعطاء طفلك خبز الحبوب الكاملة أو المعكرونة عندما يكون ذلك متاحًا.

الحمص

الحمص مصدر صحي للبروتين الذي يمكن أن يجعل طفلك يشعر بالشبع ويعزز نموه وتطوره، كما يساعد الخيار النباتي على منحهم الأحماض الأمينية التي يحتاجونها.

إذا كان الأطفال يحبونها، فإن البقوليات مثل الفول في السلطة أو الحمص كوجبة خفيفة يمكن أن تساعد.

الفاصوليا البيضاء

مصدر آخر رائع للبروتين، تحتوي الفاصوليا البيضاء أيضًا على الحديد الذي يعزز الطاقة، ويمكن أن يساعد طفلك على التركيز من خلال جعله يشعر بالشبع.

الموز

من الأطعمة الفائقة المليئة بالطاقة، والتي ربما تكون لديك بالفعل في المنزل هو الموز، هذه الفاكهة المشهورة مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد على الحفاظ على التركيز لفترات طويلة مما يمنح طفلك دفعة ترحيبية في الفصل الدراسي.

يحتوي الموز على ألياف تساعد الجسم على امتصاص السكريات الطبيعية الموجودة في الموز ببطء، مما يمنع انهيار الطاقة.

أفوكادو

قد يكون الأفوكادو من الأطعمة المفضلة لدى جيل الألفية، ولكنه رائع لأطفال المدارس أيضًا، تحتوي الفاكهة المكسيكية على فيتامينات C وE وK وB3 وB5 وB6.

التونة

التونة مليئة بالـ أوميجا 3، وهو عنصر غذائي حيوي يساهم في نمو الدماغ، وقد ربطته الدراسات بأداء أفضل في المدرسة، حيث يقول الخبراء إنه يساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية والنوم .

المانجو المجففة

المانجو مليئة بالعناصر الغذائية الصحية التي تعزز القدرات العقلية لطفلك ويمكن أن تكون ألذ عند تجفيفها.

هذا بديل رائع للحلويات، لأنها مطاطية وحلوة للغاية، تحتوي المانجو المجففة على نسبة عالية من فيتامين C والألياف الغذائية، وهي مفيدة للمناعة ويمكن أن تعزز الشعور بالامتلاء.