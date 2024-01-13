السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما الفوائد التى تعود على الجسم من تناول قشور الفاكهة مثل التفاح واليوسفي؟

قشور الفاكهة
قشور الفاكهة

لا يعلم معظمنا ما الفائدة التي تعود على الجسم عن تناول قشور الفواكهة فمعظمنا يقوم بإلقاء قشور الفواكه في سلة المهملات ولا يعلم أن تلك القشور لها الكثير من الفوائد الصحية للجسم، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن فوائد تناول قشور الفواكهة ومدى أهميتها للجسم.

 

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك مجموعة من الفوائد التى تعود على الجسم عند تناول قشور الفواكة، ومنها قوشر اليوسفي، والتي تساعد في منح الجسم فيتامين سي اللازم لصحة المناعة، فيساعد فيتامين سي على رفع كفاءة جهاز المناعة بصورة كبيرة فقشور اليوسفي بها نسبة عالية من فيتامين سي قد تكون أكثر من الموجودة في الثمرة نفسها.

 

وكما جاء في الموقع، فان قشور الكيوي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم، فأن تناول قشور الكيوي تساعد فى منح الجسم تلكا لفوائد فلا تعتبر القشور الخاصة بالكيوي مضرة كما يعتقد البعض إلا أنها مفيدة للغاية ويجب الحرص على تناولها باستمرار بدلا من إلقائها في سلة القمامة.

 

وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن تناول قشور البرتقال له فائدة كبيرة ايضا للجسم فيساعد فى التخلص من الإمساك والقشرة البيضاء الموجودة في قشور البرتقال تساعد فى منح الجسم فيتامينات ومعادن عديدة يخسرها المرء بمجرد عدم تناولها والإكتفاء بتناول الثمرة فقط، كما أن قشور التفاح لها أهمية كبيرة للغاية، فقشور التفاح تحتوي على مادة الكيرسيتين، وهي مادة الفلافونويد التي لها العديد من الوظائف المضادة لمرض السكر ومضادات الأكسدة، خاصة التفاحخ الأخضر والأحمر، فيجب الحرص على تناول قشور الفاكهة بشكل مستمر والحرص على عدم إلقاءها فى سلة المهملات.

 

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