الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لماذا يجب عليك الاهتمام بالأوميجا 3.. وما علاقتها بالتركيز خلال الامتحانات؟

الأوميجا 3
الأوميجا 3

تعتبر الأوميجا 3 من أكثر العناصر المهم للجسم، إذ تساعد فى تعزيز الصحة العامة للجسم وتقى من الكثير من الأمراض، فتساعد فى تعزيز صحة القلب بشكل كبير، وتحمي من التعرض للأمراض الخطيرة، ولكن معظمنا لا يعلم ما العلامات التي تظهر على الجسم لتنذرنا بنقص الأوميجا 3. 

وكما جاء فى موقع "هيلث"، فإن الأوميجا 3 تساعد فى الحماية من تصلب الشرايين، وذلك لأنها تقلل من كميات الدهون الثلاثية فى الجسم، كما تعمل على خفض خطر التعرض للالتهابات، لأنها تساعد فى منع إنتاج المركبات المحفزة للالتهاب، والتقليل من أعراض التهابات المفاصل، والسيدات يحتاجن إلى ١.١ جرام من الأوميجا ٣ فى اليوم، والرجال ١.٦، والحوامل إلى ٤ جرامات.

كما تساعد الأوميجا ٣ في زيادة التركيز لدى الطلبة، خاصة خلال فترة الامتحانات، لذا يجب الحرص على تناول الاطعمة التي تحتوي عليها أوميجا ٣، وذلك للاستفادة من فوائدها فى زيادة التركيز والانتباه.

وهناك بعض الإشارات التي يطلقها الجسم لينذرنا بنقص أوميجا 3 ومنها:

الشعور المستمر بالتعب

ومشكلات النوم

وقلة التركيز

وفقدان الانتباه

مشاكل فى الشعر والأظافر

ووجع المفاصل

واضطرابات في الدورة الشهرية عند النساء.

وبحسب ما ذكر فى الموقع يمكن الحصول على الأوميجا ٣ من خلال:

الأسماك بأنواعها، على سبيل المثال ١٠٠ جرام من السلمون يحتوي على ٢.٢٦ جرام أوميجا ٣

٢٨ جراما من بذور الشيا، تحتوي على ٤ جرامات من الأوميجا ٣

١٠٠ جرام فول الصويا يحتوي على ١.٤ جرام من الأوميجا ٣

٢٨ جرام من الجوز بيحتوي على ٢.٢٥ جرام من الأوميجا ٣

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