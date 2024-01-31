ما هي الأطعمة التي تمنحك البروتين أكثر من الدهون؟

يتساءل عدد كبير ممن يتبعون حمية غذائية عن أبرز الأطعمة التى يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي من أجل الحصول على نسبة عالية من البروتين بدلا من الدهون، ونوضح فى السطور التالية طرق الحصول على قائمة طعام مليئة بالبروتين بدلا من الدهون.

صدر الدجاج:

صدر الدجاج منزوع الجلد هزيل بشكل استثنائي ومنخفض نسبيا في السعرات الحرارية، توفر صدور الدجاج الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامينات ب النياسين (ب3) والبيريدوكسين (ب6)، بالإضافة إلى معادن الزنك والسيلينيوم.

السعرات الحرارية: 128

البروتين: 25.9 جرام

الدهون: 2.69

صدر الدجاج هو مصدر بروتين متعدد الاستخدامات يمكن أن يضيف قيمة غذائية إلى أطباق مثل المعكرونة والأرز والحساء.

مساحيق البروتين

تعتبر مساحيق البروتين، مثل بروتين مصل اللبن وبروتين البازلاء وببتيدات الكولاجين، خيارًا ممتازًا لزيادة كمية البروتين التي تتناولها، معظم مساحيق البروتين منخفضة جدًا في الدهون، لذا فهي خيار ذكي لأولئك الذين يرغبون في إعطاء الأولوية لمصادر البروتين الأصغر حجمًا.

السعرات الحرارية: 110

البروتين: 25 جم

الدهون: 0.5 جرام

يمكن أن يساعد استخدام مساحيق البروتين في العصائر والمخفوقات وإضافتها إلى أطباق مثل دقيق الشوفان وبودنغ الشيا في جعلها أكثر إشباعًا، مما قد يساعدك على تناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.

الفول والعدس:

تعتبر الفاصوليا والعدس مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي كما أنها منخفضة الدهون بشكل طبيعي.

السعرات الحرارية: 230

البروتين: 17.9 جرام

الدهون: 0.75 جرام

على عكس البروتينات الحيوانية، مثل الدجاج ولحم البقر، فإن الفاصوليا والعدس غنية بالألياف، وهي مادة مغذية مهمة لصحة الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية. على سبيل المثال، تساعد الألياف في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء وتدعم مستويات الكوليسترول وضغط الدم الصحية، وتساعدك الألياف على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام، لذا فإن اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف يمكن أن يكون فعالًا بشكل خاص لدعم فقدان الوزن الصحي وتحسين تكوين الجسم.

الجبن القريش:

الجبن القريش هو منتج ألبان غني بالبروتين ويأتي بنسب دهون متنوعة. منتجات الجبن منزوع الدسم وقليلة الدسم منخفضة الدهون ولكنها مليئة بالبروتين.

يحتوي كوب واحد من الجبن القريش بنسبة 1%:

السعرات الحرارية: 163

البروتين: 28 جم

الدهون: 2.3 جرام

بالإضافة إلى كونها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين، فإن الجبن قليل الدسم ومنزوع الدسم يوفر عددًا من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الكالسيوم، وهو معدن ضروري لبناء نظام هيكلي صحي والحفاظ عليه ودعم وظيفة الجهاز العصبي والهضمي. أنظمة القلب والأوعية الدموية. كوب واحد من الجبن القريش بنسبة 1% يغطي 11% من احتياجاتك اليومية من الكالسيوم.