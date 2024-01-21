الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها الحساء والحمص.. 7 طرق لإضافة البروتين لنظامك الغذائي في الشتاء

أطعمة
أطعمة

يمكن أن يؤثر الشتاء سلبًا على الجسم، نظرًا لأنه يجب عليه العمل لوقت إضافي للحفاظ على تشغيل جميع الوظائف، يمكن أن يؤدي عدم كفاية التغذية أو نقص الترطيب أو النوم أو ارتفاع مستويات التوتر إلى تعرضك لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض، إن التغيير والتبديل في نظامك الغذائي ليشمل تعزيز المناعة والأطعمة الموسمية يمكن أن يساعدك على تجنب الالتهابات ومشاكل الجهاز التنفسي والقلب خلال هذا الوقت.

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البروتين يساعد على البقاء دافئًا ومشبعًا أثناء الطقس البارد

ووفقًا لموقع "hindustan times"، يمكن أن يساعدك البروتين أيضًا على البقاء دافئًا ومشبعًا أثناء الطقس البارد عندما تكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام في أعلى مستوياتها،  هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إدراج البروتين في نظامك الغذائي الشتوي، من الحساء والعصائر وسلطات الحبوب الكاملة والبيض والحمص وأطباق السمك.

"مع حلول فصل الشتاء البارد، يصبح الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومغذي أمرًا بالغ الأهمية لدعم نظام المناعة لديك والصحة العامة. يعد دمج كمية وافرة من البروتين في وجباتك أمرًا ضروريًا بشكل خاص خلال هذا الموسم لمساعدة جسمك على البقاء قويًا ومرنًا. 

 طرق لذيذة ودافئة لإضافة البروتين إلى نظامك الغذائي في الشتاء

1. الحساء واليخنات الشهية

استمتع بدفء الحساء كما انه يحتوي  على كمية من البروتين، لذا اختر الوصفات التي تحتوي على البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو الديك الرومي أو الفاصوليا،  يمكن أن يوفر حساء الدجاج المعكرونة الكلاسيكي أو يخنة الفاصوليا والخضروات الراحة التي يحتاجها جسمك مع زيادة كمية البروتين التي تتناولها.

2. سلطات الكينوا

امنح سلطاتك مظهرًا شتويًا من خلال دمج الكينوا الغنية بالبروتين. الكينوا عبارة عن بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة الأساسية. قم بإعداد سلطة ملونة مع الخضار الشتوية المحمصة وحفنة من المكسرات وصلصة الليمون للحصول على وجبة صحية ومرضية.

3. بارفيه الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني ليس غنيًا بالبروتين فحسب، بل يعد أيضًا مصدرًا رائعًا للبروبيوتيك لصحة الأمعاء. اصنع بارفيه على طراز الشتاء من خلال وضع طبقات من الزبادي اليوناني مع الفواكه الموسمية والمكسرات ورذاذ من العسل. وهذا لا يقدم وجبة إفطار أو وجبة خفيفة لذيذة فحسب، بل يضيف أيضًا دفعة من البروتين إلى نظامك الغذائي.

4. وجبات الإفطار المبنية على البيض

البيض هو مصدر متعدد الاستخدامات ومتوفر بسهولة للبروتين عالي الجودة. قم بدمج البيض في روتين الإفطار الخاص بك مع خيارات مثل العجة أو الفريتاتا أو البيض المسلوق على خبز الحبوب الكاملة. يمكن أن تؤدي إضافة السبانخ والفطر والجبن إلى تعزيز النكهة والقيمة الغذائية.

5. عصائر البروتين الدافئة

في حين أن العصائر غالبًا ما ترتبط بالأشهر الأكثر دفئًا، يمكنك إنشاء نسخة مناسبة للشتاء من خلال دمج المكونات الدافئة. امزج المكونات معًا مثل حليب اللوز الدافئ ومسحوق البروتين والموز ورشة من القرفة للحصول على مشروب مريح ومليء بالبروتين.

6. الحمص المحمص

يعد الحمص المحمص وجبة خفيفة مقرمشة ومرضية تحتوي على نسبة عالية من البروتين، لذا قومي بخلط الحمص مع زيت الزيتون والتوابل المفضلة لديك، ثم قم بشويها حتى تصبح مقرمشة. يمكن الاستمتاع بها بمفردها أو إضافتها إلى السلطات أو الحساء.

7. أطباق السمك الشتوية

تعتبر الأسماك، مثل السلمون والتراوت، مصادر ممتازة للبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية. قم بإعداد أطباق دافئة مثل السمك المخبوز أو المشوي مع الأعشاب الشتوية ونكهات الحمضيات. فهي لا تضيف الدفء إلى وجباتك فحسب، بل تساهم أيضًا في تناول البروتين.

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