أطعمة وفواكه تساعد على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف

في فصل الصيف الحار، يُعتبر الترطيب الجيد للجسم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة والنشاط. ومن بين الطرق الفعّالة لتحقيق ذلك، يأتي دور تناول الأطعمة الغنية بالماء والمغذيات.

وبحسب ما جاء فى موقع "بولد سكاى"، فبجانب شرب الماء بانتظام، يمكن الاعتماد على مجموعة متنوعة من الأطعمة لتعزيز الترطيب وإعطاء الجسم الطاقة اللازمة، من بين هذه الأطعمة، يبرز الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسب عالية من الماء، مثل الخيار والطماطم والبطيخ والبرتقال والفراولة.

ووفقا لما جاء فى الموقع، تعتبر السلطات والعصائر الطبيعية خيارات رائعة لإضافة المزيد من السوائل إلى النظام الغذائي، مما يساعد على الترطيب بشكل فعّال خلال فصل الصيف الحار.

وهناك بعض الأطعمة الأخرى التي تساعد في ترطيب الجسم خلال فصل الصيف وأهميتها:

البطيخ يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، وهو منعش ومناسب لفصل الصيف، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

الشمام مثل البطيخ، يحتوي الشمام على كمية كبيرة من الماء، وهو مصدر جيد للهيدرات والمغذيات.

الخضروات الورقية الخضراء: مثل السبانخ والكرنب، تحتوي هذه الخضروات على نسبة عالية من الماء والألياف والعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في تحسين هضم الطعام والحفاظ على الجسم منتعشًا.

الفواكه الحمضية: مثل الليمون والبرتقال، تحتوي هذه الفواكه على فيتامين سي الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالتعب والإجهاد خلال فصل الصيف الحار.

الطماطم: تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الماء والألياف والمغذيات الأخرى مثل البوتاسيوم والفيتامينات الأساسية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمساعدة في ترطيب الجسم.