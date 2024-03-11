جفاف الجسم.. أعراضه وكيفية تجنبه في الصيام

تصدر السؤال عن أعراض جفاف الجسم وكيفية تجنبه في الصيام محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع بدء أول ايام شهر رمضان المبارك، ولذلك يقدم موقع "الدستور" كافة المعلومات عن اعراض الجفاف وكيفية تجنبه.

يُعتبر جفاف الجسم من المشاكل الصحية الشائعة التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة والراحة الشخصية، يحدث جفاف الجسم عندما يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل أكثر مما يتم استبدالها، مما يؤدي إلى نقص الترطيب وظهور العديد من الأعراض الغير مريحة.

أبرز أعراض جفاف الجسم

الجفاف والعطش الشديد: أحد أولى علامات جفاف الجسم هو الشعور بالعطش الشديد، حيث يكون الجسم بحاجة ماسة لتعويض السوائل المفقودة.

الجفاف الجلدي: يمكن أن يظهر جفاف الجلد بشكل واضح، حيث يصبح الجلد جافًا وخشنًا وقاسيًا، وقد يتكسر بسهولة.

الصداع والدوار: يمكن أن يسبب جفاف الجسم الصداع والدوار نتيجة تقليل تدفق الدم إلى الدماغ والتأثير على وظائفه الطبيعية.

التعب والإرهاق: يؤدي جفاف الجسم إلى فقدان الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق بشكل عام، مما يؤثر على القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بكفاءة.

نقص التركيز والتعبير الفموي: يمكن أن يسبب جفاف الجسم نقص التركيز والتعبير الفموي، مما يؤثر على القدرة على التركيز والتفكير بوضوح.

التشنجات العضلية: يمكن أن يتسبب جفاف الجسم في التشنجات العضلية وآلام المفاصل، نتيجة لنقص السوائل والمعادن الأساسية التي تحتاجها العضلات.

لتجنب الجفاف خلال فترة الصيام، يمكن اتباع بعض الإجراءات البسيطة واتباع نصائح مهمة للحفاظ على الترطيب الجيد للجسم.

بعض الطرق لتجنب الجفاف أثناء الصيام

شرب السوائل بكميات كافية: يُنصح بشرب كميات كافية من الماء خلال الليل وأثناء السحور لتعويض السوائل المفقودة خلال فترة الصيام.

تجنب المشروبات المنبهة: يُفضل تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، حيث يمكن أن يزيد من فقدان السوائل والجفاف.

تناول الطعام الرطب: يُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات الطازجة لتعويض السوائل المفقودة.

تجنب البيئات الحارة: يُفضل البقاء في الأماكن المظللة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار الحارة.

تجنب الجهد البدني الزائد: ينبغي تجنب ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات النهار الحارة لتجنب فقدان السوائل بشكل زائد.

تجنب الأطعمة المالحة: يُفضل تقليل تناول الأطعمة المالحة التي قد تزيد من العطش وتؤثر على ترطيب الجسم.

الترطيب الخارجي: يُمكن استخدام المرطبات الخارجية مثل الكريمات واللوسيونات للحفاظ على ترطيب الجلد خلال فترة الصيام.