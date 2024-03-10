نصائح لتجنب الجفاف في شهر رمضان.. تعرف عليها

شهر رمضان واحد من أهم الشهور في السنة الهجرية، حيث يمارس المسلمون الصيام من الفجر حتى غروب الشمس، ويعتبر هذا الشهر فرصة لتعزيز الروحانية والتقوى، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يواجه الصائمين تحديات صحية مثل الجفاف.

مع ارتفاع درجات الحرارة والامتناع عن تناول الطعام والسوائل لساعات طويلة، يمكن أن يكون الجفاف واحدًا من أبرز المشاكل التي تواجه الأفراد خلال شهر رمضان. لذا، يصبح من الضروري اتباع استراتيجيات محددة لتجنب الجفاف والحفاظ على الترطيب الجيد للجسم خلال هذا الشهر الكريم.

في السطور التالية، يناقش "الدستور" بعض النصائح والإرشادات التي يمكن اتباعها لتجنب الجفاف خلال شهر رمضان، والحفاظ على الصحة والعافية خلال فترة الصيام، كما تناول أهمية شرب السوائل، واختيار الأطعمة المناسبة، وتجنب العوامل التي تزيد من فقدان السوائل، وغير ذلك من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الترطيب الجيد للجسم في شهر رمضان.

لتجنّب الجفاف خلال شهر رمضان يمكن اتباع النصائح التالية:

- شرب كميات كافية من الماء

يجب الحرص على شرب الكمية الكافية من الماء خلال فترة السحور وبين الإفطار والسحور وأيضًا خلال الليل.. من الأفضل تجنب الشرب المفرط للمشروبات الغازية والمحلاة.

- تجنب الكافيين

يمكن أن يسبب الكافيين في المشروبات مثل القهوة والشاي الجفاف، لذا من الأفضل تقليل استهلاكها خلال شهر رمضان.

- تجنب الأطعمة المالحة

الأطعمة الغنية بالملح قد تزيد من العطش، لذا يجب تقليل استهلاكها واختيار الأطعمة الطبيعية والمواد الغذائية ذات النسبة المنخفضة من الصوديوم.

- تناول الفواكه والخضروات الطازجة

تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الترطيب ومنع الجفاف.

- تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر

يجب تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات النهار الحارة، لتجنب فقدان المزيد من السوائل من الجسم.

- استخدام مرطبات الجلد

استخدم مرطبات الجلد للحفاظ على ترطيب البشرة وتجنب الجفاف الناتج عن الصيام والتعرض للهواء الجاف.