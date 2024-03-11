أطعمة هتزود عطشك في رمضان.. تجنبها

في شهر رمضان، يتميز الصيام بالامتناع عن تناول الطعام والسوائل لساعات طويلة خلال النهار، مما يجعل من الأمر أهمية بالغة تناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تجنب العطش خلال ساعات الصيام.

وخلال السطور التالية نقدم بعض الأطعمة التي تزود من العطش خلال شهر رمضان:

الأطعمة المالحة

تناول الأطعمة المالحة بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى الجفاف وزيادة العطش، لذا ينبغي تقليل تناول الأطعمة المالحة خلال شهر رمضان.

الأطعمة الحارة

يمكن أن تزيد الأطعمة الحارة من فقدان السوائل وتسبب العطش، لذا من المفضل تجنب تناول الأطعمة الحارة خلال الصيام.

الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة

يمكن أن يزيد تناول الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة من فقدان السوائل وزيادة العطش، لذا ينبغي تقليل استهلاك الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

الأطعمة الجافة

الأطعمة الجافة مثل البسكويت والمعجنات قد تسبب العطش نتيجة امتصاصها للسوائل في الجسم، لذا ينبغي تجنب تناولها بكميات كبيرة خلال شهر رمضان.

الكفايين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي يمكن أن تسبب فقدان السوائل وزيادة العطش، لذا يفضل تجنب تناولها.

المأكولات الدسمة

تناول الأطعمة الدسمة بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالعطش نتيجة امتصاص الدهون في الجسم، لذا ينبغي تجنب تناول الأطعمة الدسمة بشكل مفرط خلال شهر رمضان.

أطعمة يجب تناولها في رمضان

الخضروات الطازجة

تحتوي الخضروات مثل الخيار والطماطم والفجل على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم وتزويده بالمغذيات الأساسية خلال فترة الصيام.

الفواكه الطازجة

الفواكه مثل البطيخ والبرتقال والبطيخ الأخضر تحتوي على نسبة عالية من الماء والسكريات الطبيعية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتحسين الترطيب وتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.

اللبن والزبادي

يعتبر اللبن والزبادي مصدرًا ممتازًا للسوائل والبروتينات، كما أنها تحتوي على الكالسيوم الضروري لصحة العظام، ويمكن تناولها في السحور لضمان توفير السوائل خلال النهار.

العصائر الطبيعية

يمكن تحضير العصائر الطازجة من الفواكه والخضروات لتوفير السوائل والمغذيات الأساسية، ويمكن تناولها خلال السحور أو عند الإفطار