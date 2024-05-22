الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تتحول وزارة الثقافة لحاضنة للمبدعين الرقميين؟.. نيفين الكيلاني تجيب

وزيرة الثقافة د.
وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني

بلغ عدد الفائزين بـ جوائز الدولة للمبدع الصغير منذ دورتها الأولي عام 2021 وحتي إعلان اسماء الفائزين بالدورة الرابعة منها منذ أيام قليلة مضت 34 طفل وطفلة فى مجالات التطبيقات والمواقع الإلكترونية والإبتكارات العلمية.

فاز فى الدورة الأولى لعام 2021 (5) أطفال وفي الدورة الثانية لعام 2022 فاز (10) أطفال وفاز فى الدورة الثالثة لعام 2023 بالجائزة (8) أطفال،  فاز فى الدورة الرابعة لعام 2024 بالجائزة ( 10) أطفال ؛ أي 33 طفل وطفلة فى الفئات العمرية الأولي من سن 5 إلى 12 سنة ومن سنة 12 - 18 سنة وهى نسبة ليست بقليلة؛ الأمر الذى يدعونا أن نتسائل هل تتحول وزارة الثقافة لحاضنة للإبتكارات التكنولوجية للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير؟

"الدستور" نقلت هذا التساؤل الى الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة التي أوضحت أن الوزارة بصدد إعداد بروتوكول مع أكاديمية البحث العلمى لإنشاء حاضنة للإبتكارات التكنولوجية تتبني إبداعات الفائزين بجوائز الدولة فى مجالات التطبيقات والمواقع الإلكترونية والإبتكارات العلمية.

وأعلنت نتيجة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة 2024 وأسماء الفائزين بها، وذلك برعاية قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي حيث بلغ عدد الأطفال المتقدمين للجائزة في دورتها الرابعة لهذا العام من داخل مصر من كل محافظاتها 10455 طفلًا ومن خارج الدولة 100 طفل، بإجمالي 10555 متقدمًا، في كل مجالات الجائزة "الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار، بواقع 3646 من الذكور، و6909 من الإناث، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في فرع القصة 790 طفلًا، وفي فرع الشعر 449، وفي فرع التأليف المسرحي 133، وفي فرع الرسم 7546، وفي فرع العزف 87، وفي فرع الغناء 644، وفي فرع التطبيقات والمواقع 450، كما تقدم لفرع الابتكارات العلمية 456"، كما فاز 34 مبدعًا من الفئة العمرية الأولى، والفئة العمرية الثانية بالجائزة في دورتها الرابعة.

أكاديمية البحث العلمي حاضنة للإبتكارات التكنولوجية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية الابتكارات العلمية المواقع الإلكترونية

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