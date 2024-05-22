الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيامة دياكون لكنيسة نيو كاسل بإنجلترا برئاسة الأنبا أنتوني

جريدة الدستور

صلى الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا الأحد الماضي القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس البابا أثناسيوس بنيوكاسل، إنجلترا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة الأخ أندريا جيراردوس في درجة دياكون (شماس كامل) باسم دياكون إسطفانوس.

شارك في صلوات القداس والسيامة الأبوان القس بيشوي عمانوئيل كاهن الكنيسة وسكرتير الإيبارشية، والراهب القس يسطس سانت أثناسيوس مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية.

في السياق، احتفل دير القديسة دميانة بالبراري بكفر الشيخ بعيد استشهادها الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس.

بدأ الاحتفال منذ 10 أيام، بينما أقيمت عشية العيد أمس الأول وصَلَّاها نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، وشاركه الأنبا ارميا الأسقف العام، والأنبا صليب أسقف ميت غمر والأنبا اكسيوس أسقف المنصورة، وتم في نهاية العشية وضع الحنوط والأطياب على المقبرة الرخامية التي تحوي جسد الشهيدة.

واختتمت أمس أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الأولى من مشروع البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "1000 معلم كنسي" وذلك في المرحلة الرابعة من المشروع والتي جرت في بيت ماري لاند بالشروق، التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بمصر الجديدة.

شارك في الملتقى 215 متدربًا من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون ١٢ إيبارشية واثنين من القطاعات الرعوية بالقاهرة، وهي إيبارشيات: نقادة وقوص، قنا وقفط، طما، أبو تيج، أسيوط، أبو قرقاص، المنيا، سمالوط، طموه، المنوفية، طنطا، المحلة الكبرى، بجانب قطاعي كنائس شبرا الجنوبية وشبرا الشمالية.

تسلم المتدربون شهادات اجتياز التدريب من يد الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، عقب إلقاء المحاضرة الختامية للدورة التدريبية.

أسقف أير كنيسة الشهيد مار جرجس لأنبا أنتوني انجلترا القس بيشوي عمانوئيل الأنبا ماركوس

مواد متعلقة

نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يختتم ثلاثية عيد القديسة ريتا ببولاق أبوالعلا

الرهبانية اليسوعية تحتفل بالميلاد السماوي الأول للأب وليم سيدهم

الأنبا ميخائيل يلتقي مكرسات دير الأنبا برسوم العريان

رسامة قمص وشمامسة جدد وتدشين أواني في نجع حمادي

الأنبا نوفير يترأس اجتماع مجمع كهنة شبين القناطر

بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.. المطران شامي يشهد تنظيم يوم لأسر وشبيبة الإيبارشية

في تذكار رحيلها.. من هي القديسة" جوزيفين إندرينا ستينمانس" العذراء الملقبة بـ"راهبة الخير"

الأنبا توما يلتقي قادة فريق الكشافة الإيبارشي في سوهاج

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة