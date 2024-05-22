سيامة دياكون لكنيسة نيو كاسل بإنجلترا برئاسة الأنبا أنتوني

صلى الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا الأحد الماضي القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس البابا أثناسيوس بنيوكاسل، إنجلترا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة الأخ أندريا جيراردوس في درجة دياكون (شماس كامل) باسم دياكون إسطفانوس.

شارك في صلوات القداس والسيامة الأبوان القس بيشوي عمانوئيل كاهن الكنيسة وسكرتير الإيبارشية، والراهب القس يسطس سانت أثناسيوس مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية.

في السياق، احتفل دير القديسة دميانة بالبراري بكفر الشيخ بعيد استشهادها الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس.

بدأ الاحتفال منذ 10 أيام، بينما أقيمت عشية العيد أمس الأول وصَلَّاها نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، وشاركه الأنبا ارميا الأسقف العام، والأنبا صليب أسقف ميت غمر والأنبا اكسيوس أسقف المنصورة، وتم في نهاية العشية وضع الحنوط والأطياب على المقبرة الرخامية التي تحوي جسد الشهيدة.

واختتمت أمس أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الأولى من مشروع البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "1000 معلم كنسي" وذلك في المرحلة الرابعة من المشروع والتي جرت في بيت ماري لاند بالشروق، التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بمصر الجديدة.

شارك في الملتقى 215 متدربًا من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون ١٢ إيبارشية واثنين من القطاعات الرعوية بالقاهرة، وهي إيبارشيات: نقادة وقوص، قنا وقفط، طما، أبو تيج، أسيوط، أبو قرقاص، المنيا، سمالوط، طموه، المنوفية، طنطا، المحلة الكبرى، بجانب قطاعي كنائس شبرا الجنوبية وشبرا الشمالية.

تسلم المتدربون شهادات اجتياز التدريب من يد الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، عقب إلقاء المحاضرة الختامية للدورة التدريبية.