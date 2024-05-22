عمرو الفقى: المتحدة تستهدف المساهمة فى تنظيم 12 معرضًا خلال العام المقبل

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن شراكة جديدة مع شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض اليوم الأربعاء، بهدف المشاركة في تنظيم معرضي كايرو آي سي تي ومعرض تأمين البيانات والأمن السيبراني 2024.

وقال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: نستهدف المساهمة فى تنظيم 12 معرضًا خلال العام المقبل.

وأضاف "الفقي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن الشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، أن الشركة تستهدف مساهمة صناعة المعارض في مصر بزيادة الدخل القومي، وتنمية العديد من الأنشطة الاقتصادية.

من جانبه، قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، إن الشركة رفضت العديد من العروض للشراكة أو الاستحواذ على معرض Cairo ICT، وكانت تنتظر فرصة الاندماج مع كيانات وطنية كبرى لتطوير وتنمية صناعة المعرض من ناحية، والصناعات الأخرى التي سيتم تنظيم معارض لها، مضيفًا أن الشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستشمل النسخة الثامنة والعشرين من Cairo ICT، وCAISEC.