الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شراكة إستراتيجية بين الشركة المتحدة وتريد فيرز إنترناشيونال

ا عمرو الفقي
ا عمرو الفقي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة تريد فيرز إنترناشيونال لتنظيم معرضي كايرو اي سي تي ومؤتمر ومعرض تأمين البيانات والأمن السيبراني  caisec=/24.

وقال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، إن الشركة تستهدف تطوير والارتقاء بصناعة المعارض في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستفتح المجال للانطلاق بهذه المعارض إلى خارج مصر بداية بإفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الفقي" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، لإعلان هذه الشراكة الإستراتيجية بين المتحدة وتريد فيرز إنترناشيونال، أن "المتحدة" نجحت في تنظيم العديد من المعارض الدولية في مجالات متعددة منها الرياضة والفن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنمو خلال الفترة المقبلة.

وقال أسامة كمال الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز، إنه يسعدنا أن نكون ذراع ضمن مجموعة المتحدة للإعلام لتنفيذ هذه الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المتحدة ستدفع صناعة المعارض إلى النمو الكبير بعد هذا الدعم  من هذه المنظومة الكبيرة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت المتحدة توقيع شراكة استراتيجية شركة تريد فيرز انترناشيونال كايرو اي سي تي أمن المعلومات تامين البيانات الأمن السيبراني

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