الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: إسرائيل تحاول غسل سمعتها بإلقاء الاتهامات على مصر

محمد الباز
محمد الباز

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على الأكاذيب والاتهامات الإسرائيلية لمصر.

وقال "الباز" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "نحن أمام مناورة تقوم بها إسرائيل في محاولة لغسل سمعتها وغسل وجهها القبيح بإلقاء مثل هذه الاتهامات الباطلة على مصر".

وأضاف: "لا أتوقع خيرًا من إسرائيل على الإطلاق، نحن أمام كيان يتصرف بهذه العقلية طوال الوقت"، مؤكدًا أن مصر تعرف أن إسرائيل كاذبة وأمريكا تساندها في تلك الأكاذيب، لكن هذا لن يؤثر على الدور الذي قررت مصر القيام به.

كما أكد أن رؤية مصر هي الرؤية الواقعية التي تستند على الأمر على الأرض، والرهان على أي رؤية أخرى غير المصرية هو رهان فاشل.

وأشار إلى أن إسرائيل يمكن أن تستمر في مثل هذه الممارسات طوال الوقت، متابعًا: "لكن أعقد الأمل على الحكمة التي تدير بها مصر الأمور، والدور الذي رأت مصر فيه نفسها، حيث يمكن أن تتحمل مثل هذه الصغائر ولن تتراجع عن القيام بدورها السياسي والدبلوماسي والإنساني وبذل الجهد حتى آخر لحظة".

محمد الباز مصر إسرائيل اكسترا نيوز غزة الحرب في غزة

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