الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: انخفاض معدل المواليد يعد إنجازا

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المشكلة السكانية في مصر لها ثلاثة أبعاد، هي ارتفاع معدل النمو السكاني، وانخفاض في خصائص السكان، وسوء توزيع السكان.

وأكد عبدالقوي في تصريح لـ"الدستور"، أن الاتحاد أنشأ 30 عيادة أهلية في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير وسائل تنظيم الأسرة من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي.

انخفاض معدل المواليد

واشار إلى أن عدد السكان في مصر تجاوز 106 ملايين نسمة، فهناك مولود كل 15 ثانية، و4 كل دقيقة، و240 كل ساعة، و5690 مولودًا في اليوم الواحد، أما في السنة يصل عدد المواليد إلى 2 مليون و100 ألف مولود مقارنة بالوفيات التي بلغت 500 ألف، إلا أنه وفقًا لآخر الإحصائيات هناك انخفاض فى متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.86 بعد أن كان 3.1 مولود، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعد إنجازًا فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من معدلات الإنجاب.

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وتابع، عبد القوى أن نسبة من استخدموا وسائل تنظيم الأسرة بلغ 66.8% من الأسر المستهدفة، فى حين بلغ عدد الحالات غير الملباة لاستخدام الوسائل 13.8%.

ندوات وأنشطة توعوية

وأشار إلى أن المجتمع الأهلي المصري يقدم العديد من الندوات والأنشطة التوعوية لتوعوية الأسر بأهمية التباعد بين الولادات وأهمية الأسرة الصغيرة وغيرها، بالإضافة إلى إطلاق العديد من القوافل لمساعدة وزارة الصحة في توفير خدمات تنظيم الاسرة بالمناطق الاكثر احتياجا، كما توفر الجمعيات مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا والعمل على محو اميتها لان هناك علاقة قوية بين محو الامية وارتفاع معدل النمو السكاني.

طلعت عبد القوي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية التحالف الوطني النمو السكاني عدد السكان

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