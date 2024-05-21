القباج: إطلاق المنظومة الإلكترونية لمنظمات المجتمع المدنى قريبًا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تطمح فى إجراء حوار مجتمعي دائم مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات لأن وجود الوزارة سيكون له دور إيجابي.

حياة كريمة

وأكدت خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية، أن الوزارة توفر الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الريفية او المناطق المطورة لأنهم بالفعل يحتاجون إلى تغيير، وهو ما تسعى إليه الدولة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، كما تعمل الوزارة على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال توزيع خدماتها على كافة المناطق الأكثر احتياجا.

كما أنه فى إطار دعم الجمعيات سيتم قريبا إطلاق المنظومة الإلكترونية التى تحتوى على 36 خدمة متنوعة، حيث تستهدف رقمنة عمليات تقديم الخدمات، وإعداد التقارير الدورية عن مساهمات المجتمع المدني فى التنمية في مصر، كما تستهدف تيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لتشمل جهود ونتائج ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، خاصة أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد وفق المتغيرات الراهنة محليا وعالميا ضمن مشاهد سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة ومتعاقبة.