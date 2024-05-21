الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

وزيرة التضامن: زيادة رسائل وعي إلى 17 لضم المسنين وترشيد الاستهلاك

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والسياسات التي تستهدف فئات متعددة في المجتمع، بما في ذلك الرعاية الأولية وتوفير تكافؤ الفرص التعليمية لهذه الفئات. 

وأشارت إلى أن الوزارة لا تقتصر اهتماماتها على تقديم الخدمات فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تمكين هذه الفئات ودمجها في المجتمع.

وأكدت أثناء توقيع بروتوكول التعاون مع الوكالة الألمانية أن الوزارة تستهدف أيضًا المناطق الريفية والمحرومة من خلال توفير حياة كريمة لسكانها، نظرًا لأنهم يحتاجون إلى الدعم والتمكين وتكافؤ الفرص التعليمية وغيرها.

وأضافت أنه من المخطط زيادة عدد رسائل برنامج التوعية من 12 رسالة إلى 17 رسالة، تشمل المسنين وكبار السن وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه والطاقة وغيرها.

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كما أنه فى إطار دعم الجمعيات سيتم قريبا إطلاق المنظومة الإلكترونية التى تحتوى على  36 خدمة متنوعة.

وعن الرائدات الاجتماعيات، أكدت وزيرة التضامن أنه وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم زيادة البدل النقدي للرائدات الاجتماعيات، وهو ما يعد قرارا انسانيا لان الرئيس يؤمن بقدراتهن ويحملهون عبء ومسؤولية وشرف الوصول للمجتمعات الأولى بالرعاية والمساهمة في تغيير وعيها للافضل والوفاء بمستحقاتها نحو مزيد من المعارف.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاولى بالرعاية تكافؤ الفرص التعليمية برنامج وعي

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