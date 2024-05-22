تارا عماد تقترب من إنهاء تصوير دورها فى "جودر 2"

أوشكت الفنانة تارا عماد على الانتهاء من تصوير دورها في الموسم الثاني من "جودر" أمام ياسر جلال وبقيادة المخرج إسلام خيرى الذي يسعى لإنهاء تصوير المشاهد المتبقية وذلك بعد نجاح الموسم الأول بشكل كبير الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

تارا عماد تقترب من إنهاء تصوير دورها في "جودر 2" أمام ياسر جلال

وتجسّد عماد خلال أحداث مسلسل جودر دور الأميرة جوهرة، حفيدة تلميذ الحكيم شمردل صاحب الكنوز الأربعة والذي يملك مفتاح فك رموزها وخلال أحداث الجزء الأول أظهرت جوهرة- تارا عماد تحولًا في مشاعرها نحو جودر- ياسر جلال، فبعد لقائهما الأول أصاب كبرياءها وبدأت في وصفه بالمتعجرف والمغرور، كونه يعاملها بطريقة لم تعتد عليها من قبل، لكنها مع ذلك لم تستطع إخفاء مشاعر الإعجاب به.

تارا عماد فى جودر

ومع تطور الأحداث بدأت ملامح الإعجاب تظهر على وجه "جوهرة" تارا عماد تجاه "جودر" ياسر جلال، وبدأت تتساءل عن حقيقة مشاعرها عندما ترك جودر مائدة الطعام خوفًا من الجن والسحر دافعت جوهرة عنه أمام والدها، محسنة الظن به ومظهرة تفهمها لظروفه، على عكس الانطباع الأولي الذي أخذته عنه فهل ستتطور علاقة جوهرة مع جودر إلى حب؟ وهل ستكون قادرة على مساعدته في صراعه مع الجن والشياطين؟

تفاصيل وأحداث مسلسل جودر

"جودر.. ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، كشخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

ونتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

صناع وأبطال مسلسل جودر

يشارك في "جودر" نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم ياسر جلال من بينهم: نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، طارق النهري، والعمل معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف أنور عبدالمغيث، ومن إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.