زوجة خيرى شلبى: "جودر" أعادنى من أحزانى على ابنتى.. و"المتحدة" وفّرت بيئة ناجحة للمسلسل

عبّرت فوزية السّنهوري، زوجة الأديب والروائي الراحل خيري شلبي "31 يناير 1938- 9 سبتمبر 2011"، عن سعادتها بمسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة"، واصفة العمل بأنه أعاد إنتاج ألف ليلة وليلة الثري وحقق نجاحًا على عدة مستويات، أولها الجماهيرية ولهفة المشاهدين للتعرف على أحداث العمل الرمضاني.

وقالت والدة مخرج "جودر" إسلام خيري، إن المسلسل ظهر بشكل فني عالي، سواء على مستوى الكتابة أو التصوير أو أداء نجومه الكبار بداية من الفنان رشوان توفيق وياسر جلال وعبد العزيز مخيون ونور وجميع طواقم العمل الذي نجح في أن يصل للمشاهد في ظل ماراثون رمضاني شرس بين جميع الأعمال المقدمة.

فوزية السنهوري: جذبتني "جودر" مثل "وكالة عطية" عند قراءتها أول مرة

واعترفت أرملة الروائي الراحل، لـ"الدستور"، بأن مسلسل جودر نجح في جذب انتباهها خلال شهر رمضان، مشيدة بالشركة المتحدة التي وفّرت كل إمكانياتها لإنتاج عمل لاقى ترحاب كبير في الشارع المصري: "بصراحة المسلسل شد انتباهي زي أول مرة أقرأ فيها رواية وكالة عطية لزوجي المرحوم خيري".

وشددت والدة مخرج مسلسل "جودر" على أنها رغم عدم متابعتها للمسلسلات منذ سنوات عقب رحيل ابنتها إيمان، إلاّ أنها مثلت لطلب ابنها إسلام بعد إخبارها بتصويره مسلسل "جودر" ومستوى أداء نجومه وكتابته الاحترافية.

الراحلة إيمان خيري شلبي مع صورة لوالدها- أرشيفية

إشادة كبيرة من النقاد بمسلسل جودر

أبطال مسلسل "جودر"

جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى– جوهر وArouma تامر مرتضى.

نبذة عن إسلام خيري “مخرج جودر”

إسلام خيري شلبي ومخرج مصري، بدأ مسيرته الفنية كمساعد مخرج في فيلم "أحلام عمرنا" عام 2005 وفي 2007 عمل أيضًا مساعد مخرج في أفلام "كده رضا، خارج عن القانون"، ثم (1000 مبروك) عام 2009، حتى خاض تجربته الأولى كمخرج 2010 من خلال مسلسل "الكبير"، بعدها توالت أعماله التي كان من أبرزها "فرق توقيت، وسجن النسا" عام 2014.