الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عودة الصداقة بعد سنوات من القطيعة .. هنا الزاهد وشيماء سيف رجعوا صحاب (فيديو)

الفنانة شيماء سيف
الفنانة شيماء سيف

بعد 8 سنوات من الخصام بين الفنانة هنا الزاهد والفنانة شيماء سيف عادوا أصدقاء، وذلك بعدما قاموا بنشر صورة تجمعهما على موقع "إنستجرام"، وكانت الفنانتين أصدقاء مقربين لبعض في الحزن قبل الفرح، وكان ذلك قبل عام 2016، ولكن وقع خلافا وانتهت صداقتهما.

وكان هناك بعض الأقاويل داخل الوسط الفني بأن ذلك الخلاف بسبب أعمال فنية، وانتهى الخلاف بينهما في فرح ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي وقاموا بالتقاط الصور التذكارية وانتهى الخصام الذي دام لـ8 سنوات.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 13.. ظهور شبح الفنانة شيماء سيف

 

 

الفنانة هنا زاهد الفنانة شيماء سيف اصدقاء صورة موقع الانستجرام الخلاف

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