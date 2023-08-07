في ذكرى ميلادها.. أبرز المحطات الفنية في حياة الفنانة شيماء سيف

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة شيماء سيف، والمصنفة ضمن الفنانات الكوميديات في مصر، وفي السطور التالية، تستعرض «الدستور» محطات في حياتها بمناسبة ذكرى ميلادها.

وُلدت شيماء سيف في السابع من أغسطس عام 1987. تخرّجت من كلية التجارة، وبدأت العمل الفني عام 2010 خلال برنامج الكاميرا الخفية شيكروباص.

قدمت شيماء سيف خلال رحلتها العديد من الأدوار الكوميدية واشتهرت بمشاركتها بتقديم موسمين ببرنامج «نفسنة» بجانب الممثلات انتصار وهيدي كرم وبدرية طلبة بعامي 2015 / 2016 وقدمت مع مطلع عام 2017 برنامج «ثلاثة بواحد».

أعمالها السينمائية

نوارة

عيال حريفة

30 يوم في العز

عسل أبيض

الباب يفوت أمل

يوم للستات

أبو شنب

القرموطي في أرض النار

هروب مفاجئ

آخر ديك في مصر

أمان يا صاحبي

يا تهدي يا تعدي

تعويذة تو

بيكيا

ساعة رضا

اللعبة الأمريكاني

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

مطرح مطروح

مسلسلات

آسيا

إمبراطورية مين

شط 2014

تفاحة آدم

سجن النسا

السبع وصايا

يوميات زوجة مفروسة أوي (ج1)(ج1، 2، 4).

ولي العهد

لهفة

نيللي وشريهان

صد رد

بس مباشر

في ال لا لا لاند

فولي

شوقية وعيلتها المفترية

واكلينها والعة

بالحجم العائلي

30 ليلة وليلة

الزوجة 18

بدل الحدوتة تلاتة

في بيتنا روبوت

الكبير أوي

مسرحيات

مسرحية: فتحية بيه

مسرحية: أهلا رمضان

مسلسل إذاعي

مسلسل اذاعي

مسلسل إذاعي

مسرحية: ون أو ون

برامج

نفسنة

تلاتة في واحد

ميس أندرستاند