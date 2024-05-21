ليه صيانة عربيتك لازم تكون في ميعادها.. خبير بيقدملك نصائح (فيديو)

بمجرد دخول فصل الصيف، يبحث العديد من مالكي السيارات سواء ملاكي أو أجرة أو غيرها من السيارات، عن مختلف الطرق للحفاظ على محرك السيارة وحمايته من حرارة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، لذلك تقابلت "الدستور" في بث مباشر مع إحدى المتخصيين في السيارات لمعرفة كيفية الحفاظ على محرك السيارة تزامنا مع دخول فصل الصيف وإعطاء نصائح عديدة لمالكي السيارات بأنواعها.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن كيفية الحفاظ على محرك السيارة يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي: