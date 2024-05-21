الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليه صيانة عربيتك لازم تكون في ميعادها.. خبير بيقدملك نصائح (فيديو)

صيانة العربية
صيانة العربية

بمجرد دخول فصل الصيف، يبحث العديد من مالكي السيارات سواء ملاكي أو أجرة أو غيرها من السيارات، عن مختلف الطرق للحفاظ على محرك  السيارة  وحمايته من حرارة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، لذلك تقابلت "الدستور" في بث مباشر مع إحدى المتخصيين في السيارات لمعرفة كيفية الحفاظ على محرك السيارة تزامنا مع دخول فصل الصيف وإعطاء نصائح عديدة لمالكي السيارات بأنواعها.

نصائح مهمة.. إزاي تحافظ على تكييف عربيتك قبل دخول الصيف؟ (بث مباشر)

ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن كيفية الحفاظ على محرك السيارة يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

فصل الصيف مالكي السيارات ارتفاع درجة الحرارة السيارات محرك السيارة

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