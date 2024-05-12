الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من "حياة كريمة ": المبادرة أنقذتني من المخدرات

حياة كريمة
حياة كريمة

دائمًا تسعى المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" على تقديم حلول لمشاكل السكان داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وذلك لخلق بيئة صحية خالية من الصعاب، وعمل الفريق الميداني التابع للمبادرة على سؤال الأهالي عن المشاكل التي يواجهوها ومن ثم تقديم الحلول لها لإنهائها.

للعام الثانى على التوالى.. "حياة كريمة" تطلق مشروع صك الأضحية 2024

ضمن"حياة كريمة".. إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية بلاد المال في قنا

وكان من ضمن المشاكل التي تم رصدها هي إنتشار المخدرات داخل تلك القرى، لذلك قام فريق حياة كريمة بتنظيم ندوات للحديث عن مخاطر المخدرات كما وفرت العلاج اللازم للمدمنين على تعاطي المواد المخدره، وكان من ضمن الحالات التي تم علاجها من الإدمان "عبدالله محمود" والذي وفرت له المبادرة العلاج بالمجان وفي سرية تامة.

 المبادرة أنقذتني من المخدرات  

وقال "عبدالله" لـ الدستور، إن والده توفى منذ 10 سنوات وبدأ العمل للإتيان بمتطلبات والدته وأشقائه، وأثناء العمل تعرف على عدد من الشباب و كانوا يطلبون منه مشاركتهم فى التعاطى ليصبح رجلًا مثلهم، وبسبب الضغط وافق، وبدأ انهيار كل شىء ، مُضيف "خسرت كل شىء خلال ٦ سنوات، دراستى وسمعتى وعلاقاتى بمن حولى"، ليصبح بعدها وحيدًا ويائسًا، يهرب من الحياة إلى المخدرات.

وأضاف، أنه كان يلاحظ جهود شباب مبادرة "حياة كريمة"، وحلم بأن يعود مواطنًا صالحًا حريصًا على مصلحة نفسه وأسرته، يكمل بأنه ذهب إلى أحد الشباب العاملين فى المبادرة، وتحدث معه بصراحة شديدة، وقال له إنه خائف من طريق المخدرات ويريد أن ينهي ذلك الخوف الذي تملكه،ولفت إلى أنه فوجئ بعد ذلك بوصول حملة كبيرة لتوعية الشباب والأطفال وطلاب المدارس بخطورة تعاطى المخدرات، وحينها تواصل معه شخص ضمن فريق المبادرة، بشكل سرى، وعرض عليه الدخول لمصحة علاج الإدمان، بدعم كامل من الدولة، فوافق فورًا، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحرص على أن يعيش كل مصرى حياة كريمة كما وجه الشكر لمبادرة "حياة كريمة"، معلقًا "المبادرة أنقذت حياتى، وجعلتني إنسان صالح .

لمبادرة الرئاسية حياة كريمه المشاكل القرى النائية المخدرات المبادرة

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أخوه قتله بـ3 طعنات.. الأمن يحل لغز جثة شاب أبو النمرس والنيابة تطلب التحريات

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

لجنة الانضباط تكشف رد الفيفا بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب