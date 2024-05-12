الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن"حياة كريمة".. إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية بلاد المال في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، بأنه تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية بلاد المال بحرى بمركز ابو تشت،  وذلك عقب الانتهاء من تدفيع الغاز  الطبيعي بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.


وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه تم تنفيذ 1منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط بيني لتشغيل 7 بار بطول  6129 متر، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 12500 متر شاملة تفرعات المنازل.

 مناشدة الأهالي في القرية سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية 
 

وتناشد محافظة قنا، المواطنين في قرية  بلاد المال بحرى بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن، ضمانا لتعظيم وسرعة استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

 تقسيط تكلفة رسوم توصيل الغاز اوحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهًا شهريًا
 

تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهًا شهريًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة، ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 1600، وحدة سكنية بالقرية، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 38 قرية بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ( المرحلة الأولى)، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.

وكان قد وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة مراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف بالمحافظة واستخدام مواد عالية الجودة، بالإضافة الى التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين في تلك الأعمال.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أبوتشت الغاز

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