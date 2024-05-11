وكيل تعليم قنا يتابع سير الامتحانات بإدارتي فرشوط وأبوتشت

فاجأ الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، امتحان الفترة الأولى للجان مدرستيِّ "الشهيد عامر حسين الابتدائية"، و"السلام الابتدائية" بالعركي التابعتين لإدارة فرشوط التعليمية شمال محافظة قنا، واطمأن الوكيل على سهولة امتحان مادة الدراسات وعدم ورود أي شكاوى من التلاميذ الممتحنين، كما راجع التزام المدرستين بنظافة اللجان وانتظامهما.

وتفقد الوكيل بحضور عبدالرسول صقر، مدير عام إدارة فرشوط التعليمية، امتحان طلاب الصف الأول الثانوي لمادة الرياضيات بمدرسة "الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة" والتي تتضمن ٢٧ لجنة امتحان، وتأكد من اتصال أجهزة التابلت بالمنظومة وتنوع أسئلة الامتحان وتناسبها مع مواصفات الورقة الامتحانية.

واستكمل مدير تعليم قنا متابعته الميدانية في ثالث أيام الصفين الأول والثاني الإعدادي وتفقد امتحانات الجبر والإحصاء بمدرسة السادات الإعدادية المشتركة بفرشوط، وراجع انضباط اللجان الـ٢٧، ومحاضر فتح المظاريف وأعمال الكنترول بالمدرسة.

كما تفقد لجان امتحان الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بالفترة الثانية للصف السادس الابتدائي بمدرسة أبوتشت الابتدائية المشتركة ووجَّه إلى توقيع الملاحظين على أوراق التلاميذ.

يذكر أن مدير تعليم قنا وجَّه بتكريم مديري مدارس الشهيد عامر حسين الابتدائية والسادات الإعدادية والشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة لانتظام أعمال الامتحانات بها ونظافة اللجان في سياق الزيارة المفاجئة التي أجريت لمدارس الإدارة.