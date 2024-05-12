للعام الثانى على التوالى.. "حياة كريمة" تطلق مشروع صك الأضحية 2024

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي، بعدما نجحت المؤسسة في الموسم الماضي فى توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة طبقًا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المكاتب الميدانية للمؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتضمن مؤسسة "حياة كريمة" توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة؛ لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء دون الدهون.

يتم الذبح في المجازر الرسمية بمراعاة تعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية خلال مراحل عملية الذبح، والتجهيز والتعبئة والتجميد، وتحت إشراف لجنة متخصصة لضمان تحقيق الشروط الشرعية عند الذبح.

كما يتم الذبح طبقًا للشريعة الإسلامية، وبمراعاة شروط الأضحية، والالتزام بالذبح خلال أيام التشريق.

والمقصود بصك الأضحية توفير سهم في أضحية يتم شراؤها وذبحها وتقسيم لحومها على عدد سبعة أسهم، ويتم توزيع لحوم الصك بمقدار الثلث للمتبرع والثلثين إلى الفئات المستحقة.

وسعر الصك من مؤسسة "حياة كريمة" يبلغ 9600 جنيه، مع إمكانية التقسيط على تسعة أشهر طبقًا للشروط المعلنة.

ويمنح التبرع بصك الأضحية مع مؤسسة "حياة كريمة" 30 كيلوجراما من اللحوم، سيتم تسليم المتبرعين 10 كيلوجرامات من اللحوم متضمنة كيلو من الكبدة، بدءًا من ثالث أيام العيد، وذلك للمتبرعين بمختلف محافظات الجمهورية، مع ضمانة توزيع ثلثي كمية اللحوم من الصك 20 كيلوجراما على الأسر المستحقة طبقًا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر، والتي تتضمن الفئات المستحقة من كافة محافظات الجمهورية. وستتضمن اللحوم التي ستسلم إلى المتبرعين (1) كيلوجرام كبدة، 1 كيلوجرام مفروم، 3 كيلوجرامات كباب حلة، 1 كيلوجرام لحم موزة، 4 كيلوجرامات لحم قطع.

ولدى مؤسسة "حياة كريمة" قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقًا في كل محافظات الجمهورية، ويتم الوصول لهم من خلال متطوعي المؤسسة في كافة قرى ومراكز الجمهورية، وكذلك تحديث البيانات الخاصة بهم بشكل مستمر؛ لتحديد احتياجات الأسر

المختلفة، وتضم الفئات المستحقة: المرأة المعيلة، والمسنين، والمرضى، والأرامل، والأيتام.

ويمكن شراء صك الأضحية الخاص بمؤسسة "حياة كريمة" من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة حياة كريمة- الحساب الموحد (45004500) للبنوك الآتية (بنك مصر- بنك ناصر https://donation.hayakarima.com/ البنك الأهلي المصري- البنك الأهلي المتحد- البنك الأهلي الكويتي- البنك التجاري الدولي- بنك أبوظبي التجاري- بنك الإسكندرية- البنك العربي الإفريقي الدولي- البنك المصري لتنمية الصادرات)، والمواقع التسويقية لمؤسسة "حياة كريمة" المتواجدة بالمولات والأندية، والتحصيل من المنازل، وتوفر مؤسسة "حياة كريمة" أيضًا التبرع بسهم لحوم صدقات بقيمة 530 جنيها لتوزيع كيلو ونصف الكيلو من اللحوم البلدي لتكفي أسرة، ولتتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في كافة قرى ومراكز ومحافظات مصر.