الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الرجل الخارق.. عبد الرحمن شاب بيفطر زجاج ويأكل لحمة نية (فيديو)

عبدالرحمن
عبدالرحمن

عبدالرحمن شاب في بداية الثلاثينات من عمرة، تميزة بقوة خارقة أو موهبة، وهي أكل الزجاج  واللحوم النية فاستطاع أكل قطعة زجاج دون أن يصاب بجروح فى فمه، وتعود عليها منذ الصغر ورثها من والده، واستطاع معرفه قوته بعد أن أقنعه أحد أصدقائه أن يجرب أكل الزجاج  فيفاجئ بانه ياكل الزجاج واللحوم ووصلت قوتة إلي دفع السيارات بكل سهولة، ومن خلال فيديو لايف يحكي الشاب علي تلك القوة الخارقة التي يحكي عنها أصدقاءة وأقاربه. 

https://www.facebook.com/share/v/bAFyVQxjGQ4PAWhw/?mibextid=oFDknk

.. عبدالرحمن شاب في بداية الثلاثينات من عمرة، تميزة بقوة خارقة وهي أكل الزجاج  واللحوم النية فاستطاع أكل قطعة زجاج دون أن يصاب بجروح فى فمه، وتعود عليها منذ الصغر ورثها من والده، واستطاع معرفه قوته بعد أن أقنعه أحد أصدقائه أن يجرب أكل الزجاج  فيفاجئ بانه ياكل الزجاج واللحوم ووصلت قوتة إلي دفع السيارات بكل سهولة. 

عبدالرحمن شاب في بداية الثلاثينات من عمرة، تميزة بقوة خارقة وهي أكل الزجاج  واللحوم النية فاستطاع أكل قطعة زجاج دون أن يصاب بجروح فى فمه، وتعود عليها منذ الصغر ورثها من والده، واستطاع معرفه قوته بعد أن أقنعه أحد أصدقائه أن يجرب أكل الزجاج  فيفاجئ بانه ياكل الزجاج واللحوم ووصلت قوتة إلي دفع السيارات بكل سهولة. 

عبدالرحمن شاب في بداية الثلاثينات من عمرة، تميزة بقوة خارقة وهي أكل الزجاج  واللحوم النية فاستطاع أكل قطعة زجاج دون أن يصاب بجروح فى فمه، وتعود عليها منذ الصغر ورثها من والده، واستطاع معرفه قوته بعد أن أقنعه أحد أصدقائه أن يجرب أكل الزجاج  فيفاجئ بانه ياكل الزجاج واللحوم ووصلت قوتة إلي دفع السيارات بكل سهولة. 

 

عبدالرحمن شاب في بداية الثلاثينات من عمرة، تميزة بقوة خارقة وهي أكل الزجاج  واللحوم النية فاستطاع أكل قطعة زجاج دون أن يصاب بجروح فى فمه، وتعود عليها منذ الصغر ورثها من والده، واستطاع معرفه قوته بعد أن أقنعه أحد أصدقائه أن يجرب أكل الزجاج  فيفاجئ بانه ياكل الزجاج واللحوم ووصلت قوتة إلي دفع السيارات بكل سهولة. 

عبدالرحمن الرجل الخارق زجاج يفطر زجاج لحمة نية

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