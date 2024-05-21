إزاي تحافظ على بطارية عربيتك؟.. خبير بيقدملك نصائح من دهب (بث مباشر)

بمجرد دخول فصل الصيف، يبحث العديد من مالكي السيارات سواء ملاكي أو أجرة أو غيرها من السيارات، عن مختلف الطرق للحفاظ على إطارات السيارات والبطاريات المسؤولة عن كهربة السيارة وحمايتها من حرارة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، لذلك تقابلت "الدستور" في بث مباشر مع أحد المتخصصين في السيارات لمعرفة كيفية الحفاظ على إطارات السيارة تزامنا مع دخول فصل الصيف.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن كيفية الحفاظ على إطارات السيارة يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي.