الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزاي تحافظ على بطارية عربيتك؟.. خبير بيقدملك نصائح من دهب (بث مباشر)

إطار سيارة - ارشيفية
إطار سيارة - ارشيفية

بمجرد دخول فصل الصيف، يبحث العديد من مالكي السيارات سواء ملاكي أو أجرة أو غيرها من السيارات، عن مختلف الطرق للحفاظ على إطارات السيارات والبطاريات المسؤولة عن كهربة السيارة وحمايتها من حرارة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، لذلك تقابلت "الدستور" في بث مباشر مع أحد المتخصصين في السيارات لمعرفة كيفية الحفاظ على إطارات السيارة تزامنا مع دخول فصل الصيف.

 

بنصدر لـ10 دول.. الحكومة: مصنع إطارات السيارات نموذج لتوفير الاحتياجات المحلية

ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن كيفية الحفاظ على إطارات السيارة يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي.

 

فصل الصيف السيارات إطارات السيارات كهربة السيارة حرارة الشمس درجة الحرارة

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