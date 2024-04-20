بنصدر لـ10 دول.. الحكومة: مصنع إطارات السيارات نموذج لتوفير الاحتياجات المحلية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل جهود الحكومة في توفير المنتج المحلي وتصديره للخارج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الحكومة لديها توجه قوى لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، لأنها تمثل رافدًا أساسيًا للاقتصاد المصري، توفر فرص عمل وتوفر سيولة دولارية من خلال الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن الدولة تعمل على توفير كافة الحوافز الممكنة من الأراضي والرخصة الذهبية تمنح لبعض الشركات، مشيرًا إلى متابعة يومية لرئيس الوزراء، وشاهدنا اليوم أكثر من مصنع بمعدلات تصدير كبيرة.

وأشار إلى أن مصنع إطارات السيارات نموذج للجهود الناجحة في توفير الاحتياجات المحلية، مشددًا على أن المصنع تدريجيًا يزيد من قدراته لتغطية الاحتياجات المحلية من الإطارات، والتي كان يتم استيرادها بتكلفة كبيرة، ويصدر حاليًا جزءًا من إنتاجه لـ10 دول، وهو أمر مبشر، ودليل على صدق توجهات الحكومة.