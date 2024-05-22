تونس تبحث سبل زيادة التبادل التجاري مع القاهرة

نظّم سفير تونس بالقاهرة محمد بن يوسف لقاءً حضرته وزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس فريال الورغي السبعي وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، وشريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة، وعبد العليم نوارة رئيس مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك، والمهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال ومحمد عاطف، نائب الرئيس ورئيس القطاع التجاري لأفريقيا - مجموعة السويدي اليكتريك، وعدد من رجال الأعمال التونسيين لبحث سبل التعاون الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

تناولت المناقشات سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتونس في شتي المجالات بما يتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين وكيفية تبادل الوفود والزيارات التي تؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة.

وأكدّ الجانبان أهمية تنمية التعاون الثنائي في المجالات المختلفة بما ينمي اقتصاد البلدين في ظل الفرص التجارية والاستثمارية المُتاحة في البلدين، والتي يجب أن يستفيد منها رجال الأعمال المصريون والتونسيون من خلال مناقشة متطلبات السوقين وتكثيف الزيارات التبادلية التي تمكنهم من إقامة استثمارات جديدة في البلدين.

أهدى أيمن العشري في نهاية اللقاء درع غرفة القاهرة لفريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس، وكذلك لسفير الجمهورية التونسية بالقاهرة السيد محمد بن يوسف.

تناولت المناقشات سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتونس في شتي المجالات بما يتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين وكيفية تبادل الوفود والزيارات التي تؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة.