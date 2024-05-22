الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المؤتمر": هناك جهات تسعى للتقليل من دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

غزة
غزة

استنكر د.السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة.

وأكد "غنيم" أن هذه المحاولات الفاشلة لن ولم تثنِ الدولة المصرية عن المُضي قدمًا نحو دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ومواصلة جهودها لوقف نزيف دماء الأبرياء فى القطاع المستمرة على مدار الشهور الأخيرة في خطوة الغرض منها إبادة الشعب الفلسطينى تصفية القضية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر تحملت الكثير من الاتهامات منذ اتهامها بغلق المعبر وعدم السماح بمرور المساعدات على الرغم من عدم إغلاقها المعبر ولو لحظة واحدة منذ اندلاع الأزمة، مضيفًا ومؤخرًا تزعم CNN  كذبًا تزييف الواقع بشأن الوساطة المصرية والجهود التي تبذلها مصر من أجل حل الأزمة.

وتابع غنيم "كيف لوكالة إعلامية دولية أن تلقي اتهامات تخص دولة كبيرة كمصر عبر قولها مصادر مطلعة من هذه المصادر المطلعة وما الهدف من تشويه الدور المصري في حل الأزمة، مؤكدًا أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية لدعم ومساندة الجهود المبذولة في القضية الفلسطينية والحفاظ على السيادة المصرية.

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