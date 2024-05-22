الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب عصام خليل يرد على أكاذيب "CNN" حول الوساطة المصرية

النائب عصام خليل
النائب عصام خليل

ندّد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، بمحاولات بعض الأطراف الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصفها بأنها "أكاذيب" تروجها قناة "CNN" الأمريكية.

وقال خليل، في بيان له، إن مصر لم تتوان لحظة واحدة عن دورها الرائد في المفاوضات، واقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت هي رأس زاوية المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب والقاهرة.

وشدد رئيس حزب المصررين الأحرار، على أن مصر لعبت دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في القطاع بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، وذلك نظرًا لخبرتها وقدرتها وحرفيتها المعهودة في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة والحساسة

وانتقد الدكتور عصام خليل بشدة القنوات المدفوعة والمسيسه ومنها قناة "CNN" وغيرها من أشكال الإعلام المضلل لقيامها بنشر أخبار كاذبة حول الوساطة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الأخبار تأتي "برعاية" من القناة والأطراف المتحكمة فيها.

 قناة "CNN"صاحبة التاريخ المعروف بالتلون والتزييف

وتحدى رئيس حزب المصريين الأحرار قناة "CNN"صاحبة التاريخ المعروف بالتلون والتزييف أن تنسب ما نشرته إلى مصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة، مؤكدًا أن هذه الأخبار مبنية على ادعاءات من مصادر مجهولة أو مقصودة ومدفوعة الأجر.

ودعا خليل وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نشر الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحقق من صحتها قبل نشرها، والابتعاد عن بث الشائعات والمعلومات المزيفة.

موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، وأنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتعتبر القضية الفلسطينية هي امتداد للأمن القومي المصري.

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