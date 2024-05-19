الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز

محاضرة لـ"مستقبل وطن" بالجيزة حول مخاطر الشائعات وكيفية مواجهتها

الدكتور حسام شاكر
الدكتور حسام شاكر

نظمت أمانة إعلام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بقيادة النائبة هند رشاد، محاضرة تثقيفية بعنوان "مخاطر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى وكيفية مواجهتها "، وآليات الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، بحضور أعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام بالمحافظة وأمناء إعلام الحزب بمراكز وأقسام الجيزة.

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وألقى المحاضرة الدكتور حسام شاكر الأستاذ بكلية الاعلام جامعة الأزهر، بمشاركة أعضاء هيئات مكاتب أمانات الإعلام بمراكز وأقسام المحافظة، حيث تم استعراض خطورة الشائعات التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال العناوين المضللة التى أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع يفوق خطر الحروب التقليدية، حيث يتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعى من قبل المتربصين بمصر لترويج الشائعات والأكاذيب التى تؤثر على الأمن القومى وتزعزع استقرار المجتمع.

وتناول "شاكر"، كيفية إطلاق الشائعات وتناقلها وكيفية محاربتها وطرق الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوق منها وإعادة بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث حذر الشباب من المشاركة فى هذه الشائعات أو تداول المعلومات المغلوطة أو غير الموثوق فيها لخطورتها على المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطن وتدعم الشباب المصرى وتعزز قدراته فى مختلف المجالات.

أمانة إعلام حزب مستقبل وطن محافظة الجيزة النائبة هند رشاد مخاطر الشائعات الدكتور حسام شاكر

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