الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العدل": الاحتلال الإسرائيلي يروج الأكاذيب للتنصل من جرائمه الوحشية بحق الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

استنكر أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، ما تداولته وسائل الإعلام العبرية بشأن تراجع مصر عن الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم بشكل لا محدود الأشقاء في غزة وحصولهم على حقوقهم المشروعة أمنيًا وسياسيًا وقانونيًا، وعبر تقديم أطنان المساعدات والإغاثات لمواجهة الظروف والأحداث الصعبة التي يعيشونها.

مصر لن تتراجع عن دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي

وقال "بدرة"، في بيان اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يروج الأكاذيب للتنصل من جرائمه الوحشية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، ومصر لن تتراجع عن دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية إيمانا بالقضية الفلسطينية منذ عقود ودعم هذه الدعوى أمر لا تراجع فيه، لا سيما في ظل حالة الترحيب الشعبي في الشارع المصري به، موضحا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي متمسكة بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدعم القضية الفلسطينية دليل واضح وقوي على الجهود المضنية التي تبذلها الدولة لصالح القضية الفلسطينية ورؤيتها الدائمة المستندة إلى خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، مؤكدا أن العالم أجمع يعي ويدرك جيدا جهود مصر الرائدة والمحورية في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكافة السبل.

وأوضح أن الدولة المصرية ملتزمة بمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، وتؤكد دائما على أهمية التعاون بين الدول من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتسهم بشكل فعال في القضايا الدولية الكبرى، مما يعزز من دورها الريادي في المنطقة وعلى الساحة الدولية، مشيرا إلى أن دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا يبرز موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ويوضح أيضًا دعم القيادة المصرية للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي تنتهكهم قوات الاحتلال يومًا بعد يوم دون وجود ردع حقيقي لجرائم الاحتلال البشعة بحق الفلسطينيين الأبرياء.

وأكد أن هدف مصر الأوحد يتمثل في المقام الأول إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والوصول إلى حل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطيني المشروعة في استعادة أرضه المحتلة، موضحا أن الدولة المصرية قيادة وشعبا متمسكة بمواقفها الثابتة ومبادئها الراسخة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

وأشار إلى أن مصر منذ بداية الأزمة الفلسطينية وهي تدعو إلى حلول سلمية وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مستندة في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية وأنها لن تتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

واختتم أن الشعب المصري العظيم يقف خلف القيادة السياسية في دعم جهود المفاوض المصري في جميع المحافل الدولية من أجل الوصول إلى حل شامل وعادل وفقا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

جنوب أفريقيا العدل الدولية الإحتلال الإسرائيلي الدولة المصرية الرئيس السيسي القضية الفلسطينية

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